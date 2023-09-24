Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Зенит» — «Локомотив»: Изидор не пожалеет бывшую вместе с новыми партнерами

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 24 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вильсон Изидор («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит»

24 сентября «Зенит» и «Локомотив» сыграют в девятом туре РПЛ. Поединок состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в 16.30 по московскому времени. Команды рассудит Владимир Москалев. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline не верят в гостей: победу железнодорожников оценили в 6.80, что составляет примерно 15% вероятности. Успех «Зенита» идет за 1.47 (65%). Котировка на ничью — 4.90 (20%).

В последнем очном поединке, который прошел на «Газпром Арене», сине-бело-голубые разгромили «Локомотив» (5:0). На то, что москвичи снова не пробьют ворота хозяев, доступен коэффициент 2.42.

В двух предыдущих встречах петербуржцы отличились по три раза: против «Рубина» (3:0) в РПЛ и с «Ахматом» (3:3, пен. 4:2) в Кубке России. Тотал больше 2.5 мяча в матче с красно-зелеными дали за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.45.

Соперники обменялись голами в трех случаях из четырех. Рынок «обе забьют» представлен за 1.78, обратный вариант — за 2.13.

Джуд Беллингем. Беллингем ведет атаку «Реала» в отсутствие Винисиуса. Но Симеоне найдет на него управу

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»

Парни Сергея Семака разогнались: сначала забросали мячами ворота «Рубина» (3:0), а потом устроили яркую перестрелку с «Ахматом» (3:3), которая закончилась триумфом в серии пенальти (4:2). У железнодорожников после международной паузы все печально: нападение москвичей молчит уже две встречи кряду, что обернулось двумя поражениями от «Оренбурга» (0:2) в РПЛ и от «Урала» (0:0, пен. 2:4) в Кубке России. В трех предыдущих поединках из четырех «Локо» получил по два гола. Разыгравшаяся атака «Зенита» способна вонзить красно-зеленым даже больше — тем более в ее составе теперь имеется Вильсон Изидор, который отлично влился в построения сине-бело-голубых и на разборку с бывшей командой наверняка выйдет с дополнительной мотивацией.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше 2.5 мяча за 2.55.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 24 сентября 2023 года

«Зенит» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 24 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости