«Зенит» — «Локомотив»: Изидор не пожалеет бывшую вместе с новыми партнерами
24 сентября «Зенит» и «Локомотив» сыграют в девятом туре РПЛ. Поединок состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в 16.30 по московскому времени. Команды рассудит Владимир Москалев. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 16.00 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline не верят в гостей: победу железнодорожников оценили в 6.80, что составляет примерно 15% вероятности. Успех «Зенита» идет за 1.47 (65%). Котировка на ничью — 4.90 (20%).
В последнем очном поединке, который прошел на «Газпром Арене», сине-бело-голубые разгромили «Локомотив» (5:0). На то, что москвичи снова не пробьют ворота хозяев, доступен коэффициент 2.42.
В двух предыдущих встречах петербуржцы отличились по три раза: против «Рубина» (3:0) в РПЛ и с «Ахматом» (3:3, пен. 4:2) в Кубке России. Тотал больше 2.5 мяча в матче с красно-зелеными дали за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.45.
Соперники обменялись голами в трех случаях из четырех. Рынок «обе забьют» представлен за 1.78, обратный вариант — за 2.13.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»
Парни Сергея Семака разогнались: сначала забросали мячами ворота «Рубина» (3:0), а потом устроили яркую перестрелку с «Ахматом» (3:3), которая закончилась триумфом в серии пенальти (4:2). У железнодорожников после международной паузы все печально: нападение москвичей молчит уже две встречи кряду, что обернулось двумя поражениями от «Оренбурга» (0:2) в РПЛ и от «Урала» (0:0, пен. 2:4) в Кубке России. В трех предыдущих поединках из четырех «Локо» получил по два гола. Разыгравшаяся атака «Зенита» способна вонзить красно-зеленым даже больше — тем более в ее составе теперь имеется Вильсон Изидор, который отлично влился в построения сине-бело-голубых и на разборку с бывшей командой наверняка выйдет с дополнительной мотивацией.
Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше 2.5 мяча за 2.55.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1