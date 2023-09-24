«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 24 сентября 2023 года
24 сентября в шестом туре АПЛ встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм». Дерби Северного Лондона пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 16.00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада Ли Беттса. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на «канониров» можно с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.50 (21%) — это наименее возможный исход встречи. Котировка на ничью — 4.40 (22%).
В прошлом сезоне «Арсенал» дважды прибил соседа (3:1 дома и 2:0 на выезде). Рынок на непоражение «шпор» идет за 2.22.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.23, ТМ 3.5 — за 1.66.
Обмен результативными действиями доступен за 1.54, обратный вариант — за 2.43. В последних 10 очных поединках в АПЛ ставка на «обе забьют» заходила семь раз.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм»
Обе команды хорошо начали сезон и после пяти туров набрали по 13 очков. Также они немало забивают: «Арсенал» отмечается в среднем 1.8 раза за 90 минут, «Тоттенхэм» — 2.6. А в половине из 10 предыдущих встреч в АПЛ соперники пробили отметку в три гола и при этом обменялись точными ударами. Учитывая хороший старт клубов, результативная битва весьма вероятна и в предстоящей игре на «Эмирейтс».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.81.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1