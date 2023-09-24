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«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 24 сентября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 24 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Букайо Сака.
Фото Global Look Press

24 сентября в шестом туре АПЛ встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм». Дерби Северного Лондона пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 16.00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада Ли Беттса. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
24 сент, 16:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Тоттенхэм

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на «канониров» можно с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.50 (21%) — это наименее возможный исход встречи. Котировка на ничью — 4.40 (22%).

В прошлом сезоне «Арсенал» дважды прибил соседа (3:1 дома и 2:0 на выезде). Рынок на непоражение «шпор» идет за 2.22.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.23, ТМ 3.5 — за 1.66.

Обмен результативными действиями доступен за 1.54, обратный вариант — за 2.43. В последних 10 очных поединках в АПЛ ставка на «обе забьют» заходила семь раз.

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм»

Обе команды хорошо начали сезон и после пяти туров набрали по 13 очков. Также они немало забивают: «Арсенал» отмечается в среднем 1.8 раза за 90 минут, «Тоттенхэм» — 2.6. А в половине из 10 предыдущих встреч в АПЛ соперники пробили отметку в три гола и при этом обменялись точными ударами. Учитывая хороший старт клубов, результативная битва весьма вероятна и в предстоящей игре на «Эмирейтс».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.81.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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 7
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Антон Заболотный

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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
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Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

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Оренбург

 6 1 1
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 8 1 1
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