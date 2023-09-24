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Сегодня, 13:15

«Ростов» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 24 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — ЦСКА 24 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Антон Заболотный, ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

24 сентября «Ростов» и ЦСКА сойдутся в девятом туре РПЛ. Поединок на «Ростов Арене» стартует в 19.00 по московскому времени по свистку арбитра Сергея Карасева. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение подопечным Владимира Федотова: взять их победу предлагают с коэффициентом — 2.12, что составляет примерно 46% вероятности. Успех желто-синих доступен с котировкой 3.45 (27%), «мирный» исход — за чуть большие 3.65 (26%).

В прошлом сезоне встреча команд в Ростове завершилась нулевой ничьей. Поставить на то, что в предстоящем поединке хозяева хотя бы не проиграют, можно за 1.77.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают преимущество москвичей:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:0 — за 9.20.

ЦСКА. «Ростов» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 24 сентября 2023 года

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.73, противоположный вариант доступен за 2.12.

«Обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.22. Обратный рынок дали за близкие 2.55.

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«Зенит» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 24 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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