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«Орландо Сити» — «Интер Майами»: розовые готовы зажигать даже без Месси

Прогноз на матч МЛС «Орландо Сити» — «Интер Майами» 25 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Жорди Альба и Лионель Месси («Интер Майами»).
Фото Global Look Press

25 сентября «Орландо Сити» примет «Интер Майами» в поединке регулярного чемпионата МЛС. Игра на «Эксплория Стэдиум» стартует в 2.30 по московскому времени после свистка судьи Армандо Вильярреаля. В прямом эфире в России ее не покажут.

США. МЛС. Неделя 27
25 сент, 02:37. Exploria Stadium (Орландо)
Орландо Сити
Интер Майами

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на успех «львов» можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 43% вероятности результата. Триумф гостей идет за 4.08 (30%). «Мирный» исход — за 3.88 (27%).

В начале августа соперники встречались в 1/16 Кубка лиг — «Интер» добился уверенной победы (3:1). Считаете, что и теперь «цапли» как минимум не уступят? Опция Х2 доступна за 1.98.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.58, обратный вариант — за 2.21.

В трех последних поединках клубы неизменно обменивались голами. На то, что «Орландо» и «Майами» снова огорчат друг друга, дали котировку 1.60, «обе забьют — нет» оценили в 2.33.

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Прогноз и ставка на матч «Орландо Сити» — «Интер Майами»

Перед выездом на «Эксплория Стэдиум» розовые понесли ощутимые потери: травмы получили Жорди Альба и Лионель Месси. Правда, игра с «Торонто» показала, что «цапли» могут обходиться и без своих главных звезд: все четыре мяча «Интер» вонзил уже после замен испанца и аргентинца. Поэтому стоит ждать продолжения тенденции на зажигательные разборки «Орландо» и «Майами»: в трех прошлых столкновениях соперники обменялись голами и в каждом оформили минимум четыре мяча на двоих.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.79.

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Футбол
ФК Интер Майами
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
7
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
8
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
9
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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