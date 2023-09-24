«Орландо Сити» — «Интер Майами»: розовые готовы зажигать даже без Месси
25 сентября «Орландо Сити» примет «Интер Майами» в поединке регулярного чемпионата МЛС. Игра на «Эксплория Стэдиум» стартует в 2.30 по московскому времени после свистка судьи Армандо Вильярреаля. В прямом эфире в России ее не покажут.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на успех «львов» можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 43% вероятности результата. Триумф гостей идет за 4.08 (30%). «Мирный» исход — за 3.88 (27%).
В начале августа соперники встречались в 1/16 Кубка лиг — «Интер» добился уверенной победы (3:1). Считаете, что и теперь «цапли» как минимум не уступят? Опция Х2 доступна за 1.98.
Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.58, обратный вариант — за 2.21.
В трех последних поединках клубы неизменно обменивались голами. На то, что «Орландо» и «Майами» снова огорчат друг друга, дали котировку 1.60, «обе забьют — нет» оценили в 2.33.
Прогноз и ставка на матч «Орландо Сити» — «Интер Майами»
Перед выездом на «Эксплория Стэдиум» розовые понесли ощутимые потери: травмы получили Жорди Альба и Лионель Месси. Правда, игра с «Торонто» показала, что «цапли» могут обходиться и без своих главных звезд: все четыре мяча «Интер» вонзил уже после замен испанца и аргентинца. Поэтому стоит ждать продолжения тенденции на зажигательные разборки «Орландо» и «Майами»: в трех прошлых столкновениях соперники обменялись голами и в каждом оформили минимум четыре мяча на двоих.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.79.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
7
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
8
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
9
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1