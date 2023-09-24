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«Зенит» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 24 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 24 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Антон Миранчук («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

24 сентября «Локомотив» приедет в Санкт-Петербург в гости к «Зениту». Встреча девятого тура РПЛ пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Ее обслужит судейская бригада Владимира Москалева. Прямая трансляция стартует на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: взять победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.47, вероятность такого итога — примерно 65%. Ничья доступна за 4.90 (20%), триумф «Локомотива» — за 6.80 (15%).

В последней игре, которая прошла на «Газпром Арене», петербуржцы разгромили железнодорожников (5:0). Тотал больше 2.5 мяча на воскресную разборку идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.45.

Обмен результативными ударами оценен за 1.78, обратный вариант — за 2.13. Соперники огорчили друг друга в трех недавних встречах из четырех.

В двух предыдущих матчах парни Сергея Семака отличились по три раза: против «Рубина» (3:0) в РПЛ и с «Ахматом» (3:3, пен. 4:2) в Кубке России. Индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола дали за 2.55.

Мартин Эдегор (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» и «Тоттенхэм» готовятся дать жару в дерби. Сака, Эдегор и Сон выяснят, кто забьет больше

Викторию Клаудиньо и компании с форой (-1.5) можно сыграть за 2.25. Если верите, что красно-зеленые навяжут фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2 (+1.5) за 1.71.

Наиболее вероятный счет противостояния, по версии экспертов, 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Финиш встречи с таким итогом представлен с котировкой 7.00.

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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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