В Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей за право участия в чемпионате мира по футболу 2022 года. Сборной России в соперники досталась Польша. Встреча пройдет 24 марта на поле нашей команды.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы россиян в игре с поляками. У противников равные шансы. На успех команды Карпина можно поставить с коэффициентом 2.75 это составляет примерно 36% вероятности. Успех сборной Польши тоже оценивается котировкой 2.75 (36%), а ничья идет за 3.10 (28%).

Если сборная России победит в первом матче, то 29 марта встретится с победителем пары Швеция — Чехия. Здесь фаворитом считаются скандинавы, на их победу дают коэффициент 2.38 или около 45% вероятности. Победа Чехии идет за 3.20 (27%). Коэффициент на ничью — 3.10 (28%).

Компания БЕТСИТИ оценивает шансы сборной России попасть на чемпионат мира коэффициентом 3.80.