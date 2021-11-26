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Россия — Польша: эксперты оценили шансы российской сборной в стыковых матчах

19:55
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей за право участия в чемпионате мира по футболу 2022 года. Сборной России в соперники досталась Польша. Встреча пройдет 24 марта на поле нашей команды.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы россиян в игре с поляками. У противников равные шансы. На успех команды Карпина можно поставить с коэффициентом 2.75 это составляет примерно 36% вероятности. Успех сборной Польши тоже оценивается котировкой 2.75 (36%), а ничья идет за 3.10 (28%).

Если сборная России победит в первом матче, то 29 марта встретится с победителем пары Швеция — Чехия. Здесь фаворитом считаются скандинавы, на их победу дают коэффициент 2.38 или около 45% вероятности. Победа Чехии идет за 3.20 (27%). Коэффициент на ничью — 3.10 (28%).

Компания БЕТСИТИ оценивает шансы сборной России попасть на чемпионат мира коэффициентом 3.80.

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Матвей Леонов все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты