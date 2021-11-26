26 ноября 2021 года ЦСКА отправится в гости к «Йокериту» в очередном туре КХЛ. Матч пройдет в Хельсинки на стадионе «Хартвалл Арена». Начало — в 20.30. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале KHL Prime. Прямой эфир стартует в 20.20.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают финнов фаворитами встречи. Шансы «Йокерита» победить в основное время оцениваются котировкой 2.28 — это примерно 41% вероятности. Успех ЦСКА доступен за 2.90 (33%), а ничья в матче — за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА потенциальная выплата составит 2900 рублей.

Ф1(0) доступна с коэффициентом 1.70, а Ф2(0) идет за 2.15.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 2.20, а ТМ 5.5 — за 1.67.

Вы можете поставить на победу «Йокерита» с учетом ОТ и буллитов с котировкой 1.72. Такой же исход в пользу ЦСКА идет за 2.12.

«Йокерит» забросил три шайбы или более ЦСКА в четырех из пяти последних очных матчей. Получится ли у финнов снова забить больше двух? ИТБ1 (2.5) можно взять за 1.80.

Уверены, что ЦСКА отличится трижды или более? ИТБ2(2.5) оценивается котировкой 2.08.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 2:2 — коэффициент 7.40;

— 3:3 — 9.70;

— 1:1 — 12.5.