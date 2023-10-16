Россия — Кения: прогноз на товарищеский матч 16 октября 2023 года
16 октября в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан» состоится товарищеский матч между сборными России и Кении. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция стартует в 18.40 мск.
Россия — крупный фаворит поединка, по версии аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 1.59, это приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.29 (23%), успех Кении — за 6.12 (14%).
Если считаете, что африканская команда не проиграет, возьмите Х2 за 2.44.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78.
На то, что забьют обе команды, котировка 2.17. Противоположный результат оценен в 1.70.
Гол Кении можно взять за 1.79, его отсутствие — за 1.99. В этом году в пяти матчах «Звезды Харамби» отличились всего четыре раза.
Эксперты предполагают, что игра завершится со счетом 1:0 в пользу России. На этот результат котировка — 5.60.
Прогноз и ставка на матч Россия — Кения
Сборная России показала неплохой футбол в игре с Камеруном и победила 1:0, создав достаточно много опасных моментов у ворот соперника. При этом в обороне, особенно в начале матча, возникали проблемы — чудо, что соперник не забил хотя бы раз. Впрочем, Кения — соперник не настолько опасный и звездный, как «Неукротимые львы», поэтому много проблем доставить не должен. Об этом говорят и результаты команды: в этом году она проиграла три матча, а у Пакистана и Катара выиграла с разницей в один мяч.
Рекомендуемая ставка: победа России и ТБ 1.5 за 1.96.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1