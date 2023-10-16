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Россия — Кения: прогноз на товарищеский матч 16 октября 2023 года

Прогноз на товарищеский матч Россия — Кения 16 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Сборная России празднует гол в ворота Камеруна.
Фото Getty Images

16 октября в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан» состоится товарищеский матч между сборными России и Кении. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция стартует в 18.40 мск.

Товарищеские матчи.
16 окт, 19:00. Mardan Stadium (Анталья)
Россия
Кения

Россия — крупный фаворит поединка, по версии аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 1.59, это приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.29 (23%), успех Кении — за 6.12 (14%).

Если считаете, что африканская команда не проиграет, возьмите Х2 за 2.44.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78.

На то, что забьют обе команды, котировка 2.17. Противоположный результат оценен в 1.70.

Гол Кении можно взять за 1.79, его отсутствие — за 1.99. В этом году в пяти матчах «Звезды Харамби» отличились всего четыре раза.

Эксперты предполагают, что игра завершится со счетом 1:0 в пользу России. На этот результат котировка — 5.60.

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Прогноз и ставка на матч Россия — Кения

Сборная России показала неплохой футбол в игре с Камеруном и победила 1:0, создав достаточно много опасных моментов у ворот соперника. При этом в обороне, особенно в начале матча, возникали проблемы — чудо, что соперник не забил хотя бы раз. Впрочем, Кения — соперник не настолько опасный и звездный, как «Неукротимые львы», поэтому много проблем доставить не должен. Об этом говорят и результаты команды: в этом году она проиграла три матча, а у Пакистана и Катара выиграла с разницей в один мяч.

Рекомендуемая ставка: победа России и ТБ 1.5 за 1.96.

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Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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Швейцария — Белоруссия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 15 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

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 9
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Федор Чалов

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П
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Пари Нижний Новгород

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