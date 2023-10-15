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Сегодня, 14:15

Швейцария — Белоруссия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 15 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Швейцария — Белоруссия 15 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Фабиан Ридер и Александр Селява (Белоруссия — Швейцария).
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола

15 октября Швейцария примет сборную Белоруссии на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене. Поединок начнется в 19.00 по московскому времени. Участников группы I рассудит арбитр Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Прямой эфир встречи восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2024 стартует с 18.50 (мск) на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
15 окт, 19:00. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
Белоруссия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet ожидают победы швейцарцев: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.10, это около 86% вероятности. Выигрыш команды Карлоса Алоса предложен с котировкой 27.00 (4%). Ничья доступна за 10.00 (10%).

«Красные крестоносцы» пробили «верх» по голам во всех поединках отборочного цикла. Тотал больше трех мячей оценили в 1.62, ТМ 3 — за 2.16.

Специалисты считают, что соперники вряд ли огорчат друг друга. Вариант «обе забьют» идет за 2.75, обратный рынок — за 1.42.

«Белые крылья» не могут отличиться на протяжении трех туров подряд. Окончание неудачной серии гостей дали за 2.54.

Криштиану Роналду. Португалия уже обеспечила выход на Евро. Но Бруну и Роналду все равно побьют Боснию

В первом круге парни Мурата Якина разгромили сборную Белоруссии (5:0). Индивидуальный тотал швейцарцев больше трех результативных ударов можно взять за 2.02.

Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают успех «Красных крестоносцев» с «сухим» счетом:

  • 2:0 или 3:0 — за 5.30;

  • 4:0 — за 7.00;

  • 1:0 — за 7.75.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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