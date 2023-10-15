15 октября Швейцария примет сборную Белоруссии на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене. Поединок начнется в 19.00 по московскому времени. Участников группы I рассудит арбитр Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Прямой эфир встречи восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2024 стартует с 18.50 (мск) на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet ожидают победы швейцарцев: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.10, это около 86% вероятности. Выигрыш команды Карлоса Алоса предложен с котировкой 27.00 (4%). Ничья доступна за 10.00 (10%).

«Красные крестоносцы» пробили «верх» по голам во всех поединках отборочного цикла. Тотал больше трех мячей оценили в 1.62, ТМ 3 — за 2.16.

Специалисты считают, что соперники вряд ли огорчат друг друга. Вариант «обе забьют» идет за 2.75, обратный рынок — за 1.42.

«Белые крылья» не могут отличиться на протяжении трех туров подряд. Окончание неудачной серии гостей дали за 2.54.

В первом круге парни Мурата Якина разгромили сборную Белоруссии (5:0). Индивидуальный тотал швейцарцев больше трех результативных ударов можно взять за 2.02.

Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают успех «Красных крестоносцев» с «сухим» счетом:

2:0 или 3:0 — за 5.30;

4:0 — за 7.00;

1:0 — за 7.75.

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