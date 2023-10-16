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«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 16 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак» 16 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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16 октября в КХЛ состоится матч между «Сочи» и московским «Спартаком». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Большой». В прямом эфире эфире посмотреть эту встречу можно на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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В букмекерской компании Olimpbet на победу «Спартака» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.82, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.65 (19%), триумф «Сочи» — за 3.84 (26%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае положительного исхода принесет выплату в 1820 рублей.

Условие «ничья или победа «Сочи» предложено за 1.98. А их выигрыш с форой (+1) — за 1.82.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.73, ТМ 5.5 — за 2.09.

В пяти последних матчах «Спартак» забрасывал по четыре и более шайбы. На ИТБ2 (3.5) котировка — 2.09, на ИТБ2 (2.5) — 1.43.

Если все три периода окажутся результативными, сыграет коэффициент 1.48. Если нет — тогда 2.45.

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Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»

«Спартак» очень ярко играет в последние недели: выиграл пять матчей подряд, в том числе у ЦСКА (5:3) и «Торпедо» (4:2). Это позволило красно-белым подняться на второе место в конференции. Потрясающую результативность показывают Голдобин, Порядин и Морозов — они втроем возглавляют рейтинг бомбардиров, собрав совместно 74 балла.

«Сочи» сник: проиграл три из четырех предыдущих матчей, причем от «Северстали» пропустил аж 10 шайб. Плюс в предстоящей игре по причине болезни не сыграет один из лидеров Матвей Мичков.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 1.82.

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Россия — Кения: прогноз на товарищеский матч 16 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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