16 октября в КХЛ состоится матч между «Сочи» и московским «Спартаком». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Большой». В прямом эфире эфире посмотреть эту встречу можно на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

В букмекерской компании Olimpbet на победу «Спартака» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.82, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.65 (19%), триумф «Сочи» — за 3.84 (26%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае положительного исхода принесет выплату в 1820 рублей.

Условие «ничья или победа «Сочи» предложено за 1.98. А их выигрыш с форой (+1) — за 1.82.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.73, ТМ 5.5 — за 2.09.

В пяти последних матчах «Спартак» забрасывал по четыре и более шайбы. На ИТБ2 (3.5) котировка — 2.09, на ИТБ2 (2.5) — 1.43.

Если все три периода окажутся результативными, сыграет коэффициент 1.48. Если нет — тогда 2.45.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»

«Спартак» очень ярко играет в последние недели: выиграл пять матчей подряд, в том числе у ЦСКА (5:3) и «Торпедо» (4:2). Это позволило красно-белым подняться на второе место в конференции. Потрясающую результативность показывают Голдобин, Порядин и Морозов — они втроем возглавляют рейтинг бомбардиров, собрав совместно 74 балла.

«Сочи» сник: проиграл три из четырех предыдущих матчей, причем от «Северстали» пропустил аж 10 шайб. Плюс в предстоящей игре по причине болезни не сыграет один из лидеров Матвей Мичков.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 1.82.

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