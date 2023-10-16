«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 16 октября 2023 года
16 октября в КХЛ состоится матч между «Сочи» и московским «Спартаком». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Большой». В прямом эфире эфире посмотреть эту встречу можно на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».
В букмекерской компании Olimpbet на победу «Спартака» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.82, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.65 (19%), триумф «Сочи» — за 3.84 (26%).
Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае положительного исхода принесет выплату в 1820 рублей.
Условие «ничья или победа «Сочи» предложено за 1.98. А их выигрыш с форой (+1) — за 1.82.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.73, ТМ 5.5 — за 2.09.
В пяти последних матчах «Спартак» забрасывал по четыре и более шайбы. На ИТБ2 (3.5) котировка — 2.09, на ИТБ2 (2.5) — 1.43.
Если все три периода окажутся результативными, сыграет коэффициент 1.48. Если нет — тогда 2.45.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Спартак»
«Спартак» очень ярко играет в последние недели: выиграл пять матчей подряд, в том числе у ЦСКА (5:3) и «Торпедо» (4:2). Это позволило красно-белым подняться на второе место в конференции. Потрясающую результативность показывают Голдобин, Порядин и Морозов — они втроем возглавляют рейтинг бомбардиров, собрав совместно 74 балла.
«Сочи» сник: проиграл три из четырех предыдущих матчей, причем от «Северстали» пропустил аж 10 шайб. Плюс в предстоящей игре по причине болезни не сыграет один из лидеров Матвей Мичков.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 1.82.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1