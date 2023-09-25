Роман Сафиуллин — Лоренцо Музетти: прогноз на полуфинал ATP Чэнду 25 сентября 2023 года
25 сентября российский теннисист Роман Сафиуллин поборется за дебютный финал турнира ATP. В китайском Чэнду его соперником станет итальянец Лоренцо Музетти. Полуфинал стартует в 12.30 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Сафиуллина.
Роман идет небольшим фаворитом матча. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.89, это примерно 51% вероятности исхода. Успех Музетти выставлен за 1.91 (49%).
Тотал больше 21.5 гейма предложено оформить за 1.83, ТМ 21.5 — за 1.98.
Выигрыш Музетти с форой (+1.5) гейма идет за 1.71. Если же вы очень верите в Сафиуллина, заберите Ф1(-1.5) за 2.10.
Победа россиянина ровно в одном сете оценена могучими 4.10, у итальянца такое же условие увеличит сумму ставки в 4 раза.
Считаете, что в матче будет всего две партии? Этот вариант выставлен за 1.62. На три сета котировка — 2.31.
Прогноз и ставка на матч Роман Сафиуллин — Лоренцо Музетти
Сафиуллин очень неплох в заключительной трети сезона: на US Open россиянин дал серьезный бой Томми Полу (вел 2:0, но уступил 2:3), а в Чэнду без потери сета прошел Накасиму, Эванса и Томпсона. Причем по итогам четвертьфинала Роман сохранил горсть сил, так как соперник снялся с самом начале второй партии.
Музетти на правах второго сеяного провел на этом турнире два матча. Во втором раунде он искал свою игру в противостоянии с Секуличем (победил 325 ракетку мира в трех сетах), но после увренно разобрался с Риндеркнехом.
Коэффициенты справедливо отражают силу противников — они практически равны. Поэтому не будет удивительно, если матч завершится в трех сетах.
Рекомендуемая ставка: три партии в матче за 2.31.
18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1