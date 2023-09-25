25 сентября в девятом туре чемпионата России встретятся «Факел» и «Рубин». Игра на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Букмекерская компания Olimpbet выбрала минимальным фаворитом «Факел». На его триумф предложили коэффициент 2.54, что соответствует 38% вероятности результата. Раздел очков дали за 3.33 (30%), а успех казанцев — за 2.93 (32%).

«Рубин» выиграл в четырех предыдущих очных матчах команд. Верите, что воронежцы переломят ситуацию? Тогда сыграйте на победу или ничью хозяев за 1.43.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.65. Обмен результативными выстрелами идет за 1.97, обратный рынок — за 1.82.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики Olimpbet, — ничья 1:1 за 5.80.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Факел» — «Рубин»

Воронежцы зависли на последнем месте, но при этом не уступили в четырех из пяти встреч в премьер-лиге. Сине-белые очень мало забивают — всего пять мячей в этом сезоне. Это худший показатель чемпионата России.

«Рубин» тоже плетется в подвале таблицы, а в прошлом туре дома проиграл «Зениту» (0:3) и снова не забил. Меньше парней Рашида Рахимова отличается только «Факел» (пять), «Нижний Новгород» (семь) и «Урал» (восемь). Хоть казанцы и пропустили минимум два гола в пяти из шести недавних поединков в РПЛ, беззубый «Факел» вряд ли разгуляется.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

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