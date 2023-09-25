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«Факел» — «Рубин»: поединок аутсайдеров не обещает феерии

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Рубин» 25 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Лазар Ранджелович («Рубин»).
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»

25 сентября в девятом туре чемпионата России встретятся «Факел» и «Рубин». Игра на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
25 сент, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Рубин

Букмекерская компания Olimpbet выбрала минимальным фаворитом «Факел». На его триумф предложили коэффициент 2.54, что соответствует 38% вероятности результата. Раздел очков дали за 3.33 (30%), а успех казанцев — за 2.93 (32%).

«Рубин» выиграл в четырех предыдущих очных матчах команд. Верите, что воронежцы переломят ситуацию? Тогда сыграйте на победу или ничью хозяев за 1.43.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.65. Обмен результативными выстрелами идет за 1.97, обратный рынок — за 1.82.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики Olimpbet, — ничья 1:1 за 5.80.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ «Факел» — «Рубин»

Воронежцы зависли на последнем месте, но при этом не уступили в четырех из пяти встреч в премьер-лиге. Сине-белые очень мало забивают — всего пять мячей в этом сезоне. Это худший показатель чемпионата России.

«Рубин» тоже плетется в подвале таблицы, а в прошлом туре дома проиграл «Зениту» (0:3) и снова не забил. Меньше парней Рашида Рахимова отличается только «Факел» (пять), «Нижний Новгород» (семь) и «Урал» (восемь). Хоть казанцы и пропустили минимум два гола в пяти из шести недавних поединков в РПЛ, беззубый «Факел» вряд ли разгуляется.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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