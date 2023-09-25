«Факел» — «Рубин»: поединок аутсайдеров не обещает феерии
25 сентября в девятом туре чемпионата России встретятся «Факел» и «Рубин». Игра на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.
Букмекерская компания Olimpbet выбрала минимальным фаворитом «Факел». На его триумф предложили коэффициент 2.54, что соответствует 38% вероятности результата. Раздел очков дали за 3.33 (30%), а успех казанцев — за 2.93 (32%).
«Рубин» выиграл в четырех предыдущих очных матчах команд. Верите, что воронежцы переломят ситуацию? Тогда сыграйте на победу или ничью хозяев за 1.43.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.65. Обмен результативными выстрелами идет за 1.97, обратный рынок — за 1.82.
Самый вероятный точный счет, как считают аналитики Olimpbet, — ничья 1:1 за 5.80.
Прогноз и ставка на матч РПЛ «Факел» — «Рубин»
Воронежцы зависли на последнем месте, но при этом не уступили в четырех из пяти встреч в премьер-лиге. Сине-белые очень мало забивают — всего пять мячей в этом сезоне. Это худший показатель чемпионата России.
«Рубин» тоже плетется в подвале таблицы, а в прошлом туре дома проиграл «Зениту» (0:3) и снова не забил. Меньше парней Рашида Рахимова отличается только «Факел» (пять), «Нижний Новгород» (семь) и «Урал» (восемь). Хоть казанцы и пропустили минимум два гола в пяти из шести недавних поединков в РПЛ, беззубый «Факел» вряд ли разгуляется.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1