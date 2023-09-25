25 сентября в стартовом матче дня КХЛ санкт-петербургский СКА сыграет на выезде с владивостокским «Адмиралом». Встреча начнется уже в 12.30 по московскому времени на «Фетисов Арене», в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что СКА завершит игру в основное время. На победу армейцев по итогам 60 минут можно поставить с коэффициентом 1.88, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (20%), успех «Адмирала» — за 3.70 (27%).

СКА прервал серию из пяти поражений и выиграл два последних матча с общим счетом 8:1. На выигрыш гостей с форой (-1.5) шайбы котировка — 2.60.

На тотал больше 4.5 шайбы предложено поставить за 1.91, на ТМ 4.5 — за 1.93.

Три и более гола в исполнении СКА доступны за вкусные 1.88, ИТМ2 (2.5) — за 1.97. В четырех из пяти предыдущих очных встреч красно-синие легко пробивали «верх».

Триумф команды Романа Ротенберга с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 1.53, Леонида Тамбиева и Ко — в 2.60.

Прогноз и ставка на матч «Адмирал» — СКА

СКА вернулся на победную тропу после 5-матчевой серии неудач. В двух последних играх армейцы победили дома «Северсталь» (4:1) и одолели в гостях «Амур» (4:0) — команды, которые в таблице идут выше «Адмирала». «Моряки» в восьми встречах нового сезона набрали всего шесть очков, причем в пяти из шести проигранных пропустили не менее трех шайб. Раззабивавшиеся гости, у которых заработали все без исключения тройки, одержат убедительную победу.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.88.

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