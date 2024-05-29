«Спартак» объявил о подписании контракта с Адамом Ружичкой

Словацкий форвард Адам Ружичка подписал контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на год.

В феврале этого года «Аризона» расторгла контракт с нападающим после того, как он случайно выложил в социальной сети видео с подозрительным порошком и банковской картой.

Ранее в своей карьере Ружичка выступал за «Калгари». Всего в НХЛ он провел 117 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 26 результативных передач.