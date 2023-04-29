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29 апреля, 16:15

«Рома» — «Милан»: где смотреть матч 29 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Милан» 29 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press

29 апреля «Милан» приедет в гости к «Роме» в 32-м туре чемпионата Италии. Команды начнут выяснять отношения на «Стадио Олимпико» в 19.00 по московскому времени. Стартовый свисток даст арбитр Даниэле Орсато. Поединок в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 18.55 мск.

Италия. Серия А. 32-й тур
29 апр, 19:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:1
Милан

Букмекеры не видят явного фаворита игры. «Рома» и «Милан» имеют равные шансы, оцененные коэффициентом 2.84, что соответствует 35% вероятности результата. Ничья идет за 3.03 (30%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3030 рублей, если команды не определят победителя.

Римляне и миланцы забивали три и более голов в пяти очных матчах подряд. Тотал больше 2.5 предложен за 2.49, ТМ 2.5 — за 1.58.

Вы можете рискнуть и поставить на точное количество результативных ударов. По мнению букмекеров, в игре будет забито два мяча. Это событие доступно за 2.90.

Команды обменялись голами в восьми из девяти предыдущих столкновений. Опция «обе забьют» идет за 2.04, обратный рынок — за 1.79.

«Рома» уверенно действует дома — выиграла семь из восьми последних встреч всухую. На то, что «Милан» не распечатает ворота соперника, можно поставить за 2.83.

Хави (&laquo;Барселона&raquo;). «Барселона» — «Бетис»: прогноз на матч ла лиги 29 апреля 2023 года

Букмекеры верят в гол от Оливье Жиру. На точный удар французского ветерана дали котировку 3.30.

Наиболее вероятный счет — 0:0. На этот исход можно поставить за 5.74.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Рома
0
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«Барселона» — «Бетис»: где смотреть матч ла лиги 29 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

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Крылья Советов

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Локомотив

 15 1 2
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Торпедо М

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