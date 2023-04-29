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29 апреля, 12:15

«Барселона» — «Бетис»: прогноз на матч ла лиги 29 апреля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Бетис» 29 апреля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Хави («Барселона»).
Фото Global Look Press

29 апреля «Барселона» примет «Бетис» на стадионе «Камп Ноу». Поединок 32-го тура ла лиги стартует по свистку арбитра Карлоса дель Серро Гранде в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 32-й тур
29 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
4:0
Бетис

Аналитики букмекеров отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.36, это около 71% вероятности. Выигрыш севильцев предложен с котировкой 9.00 (11%). Ничья оценена в 5.38 (18%).

Последняя встреча команд на «Камп Ноу» закончилась минимальной победой зелено-белых (1:0). Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 9000 рублей.

Из семи недавних разборок «Барсы» и «Бетиса» лишь в одной не был пробит «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

«Блауграна» прошила ворота севильцев в трех матчах подряд. Результативная серия «Бетиса» против каталонцев еще длиннее — десять игр. Вариант «обе забьют» доступен за 2.05, обратный рынок — за 1.78.

Парни Хави — лучшие в Испании по пропущенным голам. В воротах Марка-Андре тер Штегена побывало всего 11 мячей за 31 тур. На то, что зелено-белые не огорчат немца на «Камп Ноу», представлен коэффициент 1.98.

Три самых вероятных результата поединка, по версии аналитиков, намекают как раз на викторию «Барсы» с сухим счетом:

  • 2:0 — за 6.53;

  • 1:0 — за 7.14;

  • 3:0 — за 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Бетис»

Сине-гранатовые по-прежнему в кризисе: 1 апреля дома разгромили «Эльче» (0:4), но в пяти следующих встречах победили лишь однажды. С голами тоже напряженка: на этом отрезке каталонцы забили только два мяча, зато пропустили шесть. Да, большая часть пришлась на ответный полуфинал Кубка Испании, проигранный «Реалу» (0:4). Но тенденция все равно пугающая.

Из позитивных моментов — возвращение травмированных Педри и Френки де Йонга, которые постепенно нащупывают игровой тонус и точно добавят креатива в атаке. Кроме того, против «Бетиса» могут выйти Усман Дембеле и Андреас Кристенсен — оба попали в заявку и рвутся в бой. Француз не выходил на поле с 28 января, датчанин — с 19 марта.

Дела «Бетиса» еще хуже: весной коллектив Мануэля Пеллегрини выиграл всего два матча из десяти, вылетел из Лиги Европы и сильно осложнил себе жизнь в битве за последнюю путевку в Лигу чемпионов. В прошлом туре севильцы дома принимали занимающий заветную четвертую строчку «Реал Сосьедад», но скатали нулевую ничью. В итоге не только упустили шанс сократить отставание в шесть очков, но и отдали пятое место «Вильярреалу».

Для «Барсы» зелено-белые кажутся идеальным соперником на пути к выходу из череды неудач: два недавних поединка команд на «Камп Ноу» из трех завершились разгромными успехами «блауграны» с одинаковым счетом (5:2). А если брать последние столкновения в ла лиге в целом, то каталонцы уступили лишь в двух случаях из десяти. И всего в одной встрече было забито меньше трех мячей. Впрочем, учитывая обстоятельства, лучше подстраховаться и не брать чистую победу хозяев. А вот ставка на непоражение и «верх» по голам выглядит перспективно.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 1.72.

Футбол
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ФК Барселона
ФК Бетис
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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 22
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Спартак

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Владимир Писарский

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

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 9
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Зенит

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И К Ж
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