«Барселона» — «Бетис»: прогноз на матч ла лиги 29 апреля 2023 года
29 апреля «Барселона» примет «Бетис» на стадионе «Камп Ноу». Поединок 32-го тура ла лиги стартует по свистку арбитра Карлоса дель Серро Гранде в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.
Аналитики букмекеров отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.36, это около 71% вероятности. Выигрыш севильцев предложен с котировкой 9.00 (11%). Ничья оценена в 5.38 (18%).
Последняя встреча команд на «Камп Ноу» закончилась минимальной победой зелено-белых (1:0). Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 9000 рублей.
Из семи недавних разборок «Барсы» и «Бетиса» лишь в одной не был пробит «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.
«Блауграна» прошила ворота севильцев в трех матчах подряд. Результативная серия «Бетиса» против каталонцев еще длиннее — десять игр. Вариант «обе забьют» доступен за 2.05, обратный рынок — за 1.78.
Парни Хави — лучшие в Испании по пропущенным голам. В воротах Марка-Андре тер Штегена побывало всего 11 мячей за 31 тур. На то, что зелено-белые не огорчат немца на «Камп Ноу», представлен коэффициент 1.98.
Три самых вероятных результата поединка, по версии аналитиков, намекают как раз на викторию «Барсы» с сухим счетом:
-
2:0 — за 6.53;
-
1:0 — за 7.14;
-
3:0 — за 8.50.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Бетис»
Сине-гранатовые по-прежнему в кризисе: 1 апреля дома разгромили «Эльче» (0:4), но в пяти следующих встречах победили лишь однажды. С голами тоже напряженка: на этом отрезке каталонцы забили только два мяча, зато пропустили шесть. Да, большая часть пришлась на ответный полуфинал Кубка Испании, проигранный «Реалу» (0:4). Но тенденция все равно пугающая.
Из позитивных моментов — возвращение травмированных Педри и Френки де Йонга, которые постепенно нащупывают игровой тонус и точно добавят креатива в атаке. Кроме того, против «Бетиса» могут выйти Усман Дембеле и Андреас Кристенсен — оба попали в заявку и рвутся в бой. Француз не выходил на поле с 28 января, датчанин — с 19 марта.
Дела «Бетиса» еще хуже: весной коллектив Мануэля Пеллегрини выиграл всего два матча из десяти, вылетел из Лиги Европы и сильно осложнил себе жизнь в битве за последнюю путевку в Лигу чемпионов. В прошлом туре севильцы дома принимали занимающий заветную четвертую строчку «Реал Сосьедад», но скатали нулевую ничью. В итоге не только упустили шанс сократить отставание в шесть очков, но и отдали пятое место «Вильярреалу».
Для «Барсы» зелено-белые кажутся идеальным соперником на пути к выходу из череды неудач: два недавних поединка команд на «Камп Ноу» из трех завершились разгромными успехами «блауграны» с одинаковым счетом (5:2). А если брать последние столкновения в ла лиге в целом, то каталонцы уступили лишь в двух случаях из десяти. И всего в одной встрече было забито меньше трех мячей. Впрочем, учитывая обстоятельства, лучше подстраховаться и не брать чистую победу хозяев. А вот ставка на непоражение и «верх» по голам выглядит перспективно.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 1.72.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5