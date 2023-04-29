29 апреля «Барселона» примет «Бетис» на стадионе «Камп Ноу». Поединок 32-го тура ла лиги стартует по свистку арбитра Карлоса дель Серро Гранде в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Аналитики букмекеров отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.36, это около 71% вероятности. Выигрыш севильцев предложен с котировкой 9.00 (11%). Ничья оценена в 5.38 (18%).

Последняя встреча команд на «Камп Ноу» закончилась минимальной победой зелено-белых (1:0). Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 9000 рублей.

Из семи недавних разборок «Барсы» и «Бетиса» лишь в одной не был пробит «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

«Блауграна» прошила ворота севильцев в трех матчах подряд. Результативная серия «Бетиса» против каталонцев еще длиннее — десять игр. Вариант «обе забьют» доступен за 2.05, обратный рынок — за 1.78.

Парни Хави — лучшие в Испании по пропущенным голам. В воротах Марка-Андре тер Штегена побывало всего 11 мячей за 31 тур. На то, что зелено-белые не огорчат немца на «Камп Ноу», представлен коэффициент 1.98.

Три самых вероятных результата поединка, по версии аналитиков, намекают как раз на викторию «Барсы» с сухим счетом:

2:0 — за 6.53;

1:0 — за 7.14;

3:0 — за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Бетис»

Сине-гранатовые по-прежнему в кризисе: 1 апреля дома разгромили «Эльче» (0:4), но в пяти следующих встречах победили лишь однажды. С голами тоже напряженка: на этом отрезке каталонцы забили только два мяча, зато пропустили шесть. Да, большая часть пришлась на ответный полуфинал Кубка Испании, проигранный «Реалу» (0:4). Но тенденция все равно пугающая.

Из позитивных моментов — возвращение травмированных Педри и Френки де Йонга, которые постепенно нащупывают игровой тонус и точно добавят креатива в атаке. Кроме того, против «Бетиса» могут выйти Усман Дембеле и Андреас Кристенсен — оба попали в заявку и рвутся в бой. Француз не выходил на поле с 28 января, датчанин — с 19 марта.

Дела «Бетиса» еще хуже: весной коллектив Мануэля Пеллегрини выиграл всего два матча из десяти, вылетел из Лиги Европы и сильно осложнил себе жизнь в битве за последнюю путевку в Лигу чемпионов. В прошлом туре севильцы дома принимали занимающий заветную четвертую строчку «Реал Сосьедад», но скатали нулевую ничью. В итоге не только упустили шанс сократить отставание в шесть очков, но и отдали пятое место «Вильярреалу».

Для «Барсы» зелено-белые кажутся идеальным соперником на пути к выходу из череды неудач: два недавних поединка команд на «Камп Ноу» из трех завершились разгромными успехами «блауграны» с одинаковым счетом (5:2). А если брать последние столкновения в ла лиге в целом, то каталонцы уступили лишь в двух случаях из десяти. И всего в одной встрече было забито меньше трех мячей. Впрочем, учитывая обстоятельства, лучше подстраховаться и не брать чистую победу хозяев. А вот ставка на непоражение и «верх» по голам выглядит перспективно.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 1.72.