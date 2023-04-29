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29 апреля, 18:15

«Барселона» — «Бетис»: где смотреть матч ла лиги 29 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Бетис» 29 апреля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press

29 апреля «Барселона» примет «Бетис» в 32-м туре ла лиги. Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит судейская бригада Карлоса дель Серро Гранде. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 32-й тур
29 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
4:0
Бетис

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.36, это около 71% вероятности. Выигрыш севильцев предложен с котировкой 9.00 (11%). Ничья доступна за 5.38 (18%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного итога принесет 5380 рублей.

Предыдущая схватка соперников на «Камп Ноу» закончилась минимальным триумфом зелено-белых (1:0). На то, что Мануэль Пеллегрини и компания как минимум не уступят, дан курс 3.34.

Средняя результативность «Бетиса» в последних пяти поединках — ровно один точный удар за 90 минут. Каталонцы на этом же отрезке оформили 0.40 гола. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

«Блауграна» пробила ворота севильцев в трех встречах подряд. Серия «Бетиса» против каталонцев еще длиннее — десять игр с голами. Вариант «обе забьют» доступен за 2.05, обратный рынок — за 1.78.

В прошлом туре Роберт Левандовски отличился за «Барселону» впервые за пять матчей и считается наиболее вероятным автором гола «Бетису». Результативный выстрел поляка оценили в 1.59.

Мохамед Салах (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Салах и Гакпо погнут хлипкие «шпоры» и заберут у Кейна место в еврокубках

Парни Хави — лучшие в Испании по пропущенным мячам. В воротах Марка-Андре тер Штегена побывало всего 11 голов за 31 тур. На то, что зелено-белые не огорчат немца на «Камп Ноу», представлен коэффициент 1.98.

Три самых вероятных исхода поединка, по версии аналитиков, намекают как раз на викторию «Барсы» с сухим счетом:

  • 2:0 — за 6.53;

  • 1:0 — за 7.14;

  • 3:0 — за 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Бетис
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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