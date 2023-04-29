29 апреля «Барселона» примет «Бетис» в 32-м туре ла лиги. Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит судейская бригада Карлоса дель Серро Гранде. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.36, это около 71% вероятности. Выигрыш севильцев предложен с котировкой 9.00 (11%). Ничья доступна за 5.38 (18%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного итога принесет 5380 рублей.

Предыдущая схватка соперников на «Камп Ноу» закончилась минимальным триумфом зелено-белых (1:0). На то, что Мануэль Пеллегрини и компания как минимум не уступят, дан курс 3.34.

Средняя результативность «Бетиса» в последних пяти поединках — ровно один точный удар за 90 минут. Каталонцы на этом же отрезке оформили 0.40 гола. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

«Блауграна» пробила ворота севильцев в трех встречах подряд. Серия «Бетиса» против каталонцев еще длиннее — десять игр с голами. Вариант «обе забьют» доступен за 2.05, обратный рынок — за 1.78.

В прошлом туре Роберт Левандовски отличился за «Барселону» впервые за пять матчей и считается наиболее вероятным автором гола «Бетису». Результативный выстрел поляка оценили в 1.59.

Парни Хави — лучшие в Испании по пропущенным мячам. В воротах Марка-Андре тер Штегена побывало всего 11 голов за 31 тур. На то, что зелено-белые не огорчат немца на «Камп Ноу», представлен коэффициент 1.98.

Три самых вероятных исхода поединка, по версии аналитиков, намекают как раз на викторию «Барсы» с сухим счетом: