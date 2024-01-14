14 января «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» во второй раз подряд сойдутся в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и начнется в 21.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.75, вероятность исхода — приблизительно 56%. Успех команды Александра Овечкина предложен с котировкой 3.90 (24%), ничья идет за 4.70 (20%).

Выигрыш «синерубашечников» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.45, этот рынок на «Вашингтон» оценен в 2.75.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.85, Ф2(+1) — за 1.95;

• Ф1(-1.5) — за 2.07, Ф2(+1.5) — за 1.70.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.15.

Поставить на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, можно за 1.55. Обратный вариант дан за 2.30.

Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Команды проведут второй матч подряд — 13 января «Вашингтон» на своем льду минимально переиграл соперника (3:2). Это поражение стало для «синерубашечников» уже четвертым подряд, при этом коллектив остается третьим на «Востоке». Причем «Кэпс» обыграли «Рейнджерс» в двух из трех встреч в этом сезоне. Вероятно, в предстоящем поединке клуб Александра Овечкина вновь сможет навязать борьбу фавориту.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.70.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS