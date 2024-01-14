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«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Овечкин и компания снова дадут бой команде Панарина

Прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 14 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

14 января «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» во второй раз подряд сойдутся в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и начнется в 21.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.75, вероятность исхода — приблизительно 56%. Успех команды Александра Овечкина предложен с котировкой 3.90 (24%), ничья идет за 4.70 (20%).

Выигрыш «синерубашечников» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.45, этот рынок на «Вашингтон» оценен в 2.75.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.85, Ф2(+1) — за 1.95;

• Ф1(-1.5) — за 2.07, Ф2(+1.5) — за 1.70.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.15.

Поставить на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, можно за 1.55. Обратный вариант дан за 2.30.

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Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Команды проведут второй матч подряд — 13 января «Вашингтон» на своем льду минимально переиграл соперника (3:2). Это поражение стало для «синерубашечников» уже четвертым подряд, при этом коллектив остается третьим на «Востоке». Причем «Кэпс» обыграли «Рейнджерс» в двух из трех встреч в этом сезоне. Вероятно, в предстоящем поединке клуб Александра Овечкина вновь сможет навязать борьбу фавориту.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.70.

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Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Северсталь» — СКА: где смотреть матч КХЛ 14 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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