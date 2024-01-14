«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Овечкин и компания снова дадут бой команде Панарина
14 января «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» во второй раз подряд сойдутся в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и начнется в 21.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.75, вероятность исхода — приблизительно 56%. Успех команды Александра Овечкина предложен с котировкой 3.90 (24%), ничья идет за 4.70 (20%).
Выигрыш «синерубашечников» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.45, этот рынок на «Вашингтон» оценен в 2.75.
Также представлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:
• Ф1(-1) — за 1.85, Ф2(+1) — за 1.95;
• Ф1(-1.5) — за 2.07, Ф2(+1.5) — за 1.70.
Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.15.
Поставить на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, можно за 1.55. Обратный вариант дан за 2.30.
Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон»
Команды проведут второй матч подряд — 13 января «Вашингтон» на своем льду минимально переиграл соперника (3:2). Это поражение стало для «синерубашечников» уже четвертым подряд, при этом коллектив остается третьим на «Востоке». Причем «Кэпс» обыграли «Рейнджерс» в двух из трех встреч в этом сезоне. Вероятно, в предстоящем поединке клуб Александра Овечкина вновь сможет навязать борьбу фавориту.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5