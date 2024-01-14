Василий Уткин спрогнозировал победу «Реала» над «Барселоной» в Суперкубке Испании
14 января в финале Суперкубка Испании «Реал» встретится с «Барселоной», начало матча — в 22.00 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.
В какой форме «Реал»
«Реал» продолжает радовать своих болельщиков результатами. В последнем матче против «Атлетико», состоявшемся в полуфинале Суперкубка Испании, сливочные добыли шестую победу подряд (5:3 с учетом дополнительного времени). Ранее коллектив Карло Анчелотти одолел «Унион» (3:2) в Лиге чемпионов, «Арандину» в Кубке Испании (3:1), а также «Вильярреал» (4:1), «Алавес» (1:0) и «Мальорку» (1:0) — в ла лиге.
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В ближайшей игре сливочные не смогут рассчитывать на Лукаса Васкеса, Тибо Куртуа, Давида Алабу и Эдера Милитао.
В какой форме «Барселона»
«Барселона» приходит в себя после не очень удачной концовки прошлого года. Новый год команда начала с трех побед подряд. Успех удалось отпраздновать в противостояниях с «Лас-Пальмасом» (2:1), «Барбастро» (3:2) и «Осасуной» (2:0). Победа над «Осасуной» позволила каталонцам выйти в финал Суперкубка Испании, где им вновь предстоит встретиться с мадридским «Реалом». В прошлом году подопечные Хави уже встречались со сливочными в финале турнира. Тогда они одолели соперника в основное время (3:1).
В предстоящем матче каталонцам не помогут Маркос Алонсо, Гави, Иньиго Мартинес, Рафинья, Марк-Андре тер Стеген и Жоау Кансело.
«Реал» — «Барселона»: статистика личных встреч
В этом сезоне команды встречались друг с другом в 11-м туре ла лиги, где сильнее оказались сливочные, победившие со счетом 2:1. В прошлом сезоне коллективы провели между собой четыре матча. В них «Реалу» удалось победить лишь однажды — во втором матче полуфинала Кубка (4:0). В остальных встречах удачливее оказалась «Барселона» (3:1, 1:0, 2:1).
Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» — «Барселона» 14 января
«Думаю, даже преданный болельщик «Барселоны» согласится, что его команда сейчас выглядит не так ярко, как мадридский «Реал». В этом сезоне сливочные потерпели всего одно поражение, причем еще в конце сентября. В последнее время коллектив Карло Анчелотти и вовсе не ошибается: шесть побед в шести предыдущих встречах.
Да, эль-класико — событие, в котором возможно всякое. Но я думаю, что в этом году «Барсе» не удастся взять Суперкубок. Мне больше видится, что каталонцы могут не проиграть в основное время. В общем, мой вариант такой: победа «Реала» с учетом дополнительного времени и пенальти», — считает Уткин.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Реала» в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 1.70.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5