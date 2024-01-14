Василий Уткин спрогнозировал победу «Реала» над «Барселоной» в Суперкубке Испании

14 января в финале Суперкубка Испании «Реал» встретится с «Барселоной», начало матча — в 22.00 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

В какой форме «Реал»

«Реал» продолжает радовать своих болельщиков результатами. В последнем матче против «Атлетико», состоявшемся в полуфинале Суперкубка Испании, сливочные добыли шестую победу подряд (5:3 с учетом дополнительного времени). Ранее коллектив Карло Анчелотти одолел «Унион» (3:2) в Лиге чемпионов, «Арандину» в Кубке Испании (3:1), а также «Вильярреал» (4:1), «Алавес» (1:0) и «Мальорку» (1:0) — в ла лиге.

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В ближайшей игре сливочные не смогут рассчитывать на Лукаса Васкеса, Тибо Куртуа, Давида Алабу и Эдера Милитао.

В какой форме «Барселона»

«Барселона» приходит в себя после не очень удачной концовки прошлого года. Новый год команда начала с трех побед подряд. Успех удалось отпраздновать в противостояниях с «Лас-Пальмасом» (2:1), «Барбастро» (3:2) и «Осасуной» (2:0). Победа над «Осасуной» позволила каталонцам выйти в финал Суперкубка Испании, где им вновь предстоит встретиться с мадридским «Реалом». В прошлом году подопечные Хави уже встречались со сливочными в финале турнира. Тогда они одолели соперника в основное время (3:1).

В предстоящем матче каталонцам не помогут Маркос Алонсо, Гави, Иньиго Мартинес, Рафинья, Марк-Андре тер Стеген и Жоау Кансело.

«Реал» — «Барселона»: статистика личных встреч

В этом сезоне команды встречались друг с другом в 11-м туре ла лиги, где сильнее оказались сливочные, победившие со счетом 2:1. В прошлом сезоне коллективы провели между собой четыре матча. В них «Реалу» удалось победить лишь однажды — во втором матче полуфинала Кубка (4:0). В остальных встречах удачливее оказалась «Барселона» (3:1, 1:0, 2:1).

Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» — «Барселона» 14 января

«Думаю, даже преданный болельщик «Барселоны» согласится, что его команда сейчас выглядит не так ярко, как мадридский «Реал». В этом сезоне сливочные потерпели всего одно поражение, причем еще в конце сентября. В последнее время коллектив Карло Анчелотти и вовсе не ошибается: шесть побед в шести предыдущих встречах.

Да, эль-класико — событие, в котором возможно всякое. Но я думаю, что в этом году «Барсе» не удастся взять Суперкубок. Мне больше видится, что каталонцы могут не проиграть в основное время. В общем, мой вариант такой: победа «Реала» с учетом дополнительного времени и пенальти», — считает Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Реала» в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 1.70.

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