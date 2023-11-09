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«Бетис» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 9 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Арис» 9 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Бетис».
Фото Global Look Press

9 ноября «Бетис» примет «Арис» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и стартует в 23.00 по московскому времени. В России посмотреть поединок не получится.

Лига Европы. Группа C
09 нояб, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Арис Л

В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что хозяева заберут три очка: победу «Бетиса» предлагают с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 71% вероятности. Успех команды Алексея Шпилевского оценили в 8.75 (11%). Котировка на ничью — 5.72 (18%).

Поединок на Кипре завершился сухим триумфом севильцев (1:0). Рынок на то, что «Арис» опять не огорчит зелено-белых, идет за 2.06.

Аналитики считают, что разборка получится результативной: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.41.

Опция «обе забьют» представлена за 1.91, обратный вариант — за 1.88.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, 2:0 в пользу андалусийцев. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.32.

Иско (&laquo;Бетис&raquo;). Воскресший Иско тащит «Бетис». Андалусийцы так разогнались, что «Арису» не поможет даже Кокорин

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Арис»

21 сентября зелено-белые оступились в Глазго во втором туре группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс» (0:1), после чего выдали серию из 10 подряд игр без поражений. Шесть поединков из четырех получились «низовыми» — в том числе и первое столкновение соперников на Кипре. Севильцы лидируют в группе и будут рады снова добыть три очка в эконом-режиме: плотный календарь вынуждает ротировать состав и экономить силы.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.93 (если случится ровно три гола, будет возврат).

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Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
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