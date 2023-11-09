«Бетис» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 9 ноября 2023 года
9 ноября «Бетис» примет «Арис» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и стартует в 23.00 по московскому времени. В России посмотреть поединок не получится.
В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что хозяева заберут три очка: победу «Бетиса» предлагают с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 71% вероятности. Успех команды Алексея Шпилевского оценили в 8.75 (11%). Котировка на ничью — 5.72 (18%).
Поединок на Кипре завершился сухим триумфом севильцев (1:0). Рынок на то, что «Арис» опять не огорчит зелено-белых, идет за 2.06.
Аналитики считают, что разборка получится результативной: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.41.
Опция «обе забьют» представлена за 1.91, обратный вариант — за 1.88.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, 2:0 в пользу андалусийцев. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.32.
Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Арис»
21 сентября зелено-белые оступились в Глазго во втором туре группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс» (0:1), после чего выдали серию из 10 подряд игр без поражений. Шесть поединков из четырех получились «низовыми» — в том числе и первое столкновение соперников на Кипре. Севильцы лидируют в группе и будут рады снова добыть три очка в эконом-режиме: плотный календарь вынуждает ротировать состав и экономить силы.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.93 (если случится ровно три гола, будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3