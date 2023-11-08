«Наполи» — «Унион»: Хвича и компания нанесут берлинцам 13-е поражение подряд
8 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» с Хвичей Кварацхелией примет немецкий «Унион». Игра состоится на стадионе имени Марадоны и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция с 20.30 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Матч отработает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящей игре одержит «Наполи». На успех хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.38, что приблизительно 72% вероятности исхода. За значительно большие 5.13 идет ничья (19%), за 8.00 (9%) — триумф «Униона».
Если хозяева победят с преимуществом в два и более мяча, сыграет пари за 2.05. Однако вы можете подстраховать гостей и взять Ф2(+1.5) за 1.76.
Берлинцы проиграли уже 12 матчей подряд, а в пяти последних даже не забили. На то, что они снова не отличатся, котировка — 2.05.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.19.
Вариант «обе забьют» доступен за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.84. «Унион» обменялся голами с соперниками всего в одном из пяти предыдущих гостевых матчей.
Считаете, что неаполитанцы будут очень активны в атаке? На ТБ 6.5 удара в створ в их исполнении коэффициент — 1.96.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Унион»
«Наполи» нужна победа в предстоящем матче, которая обеспечит ему спокойствие в оставшейся трети группового этапа. В случае если она будет достигнута, команда Руди Гарсия наберет девять баллов, наверняка оторвется от «Браги» (ей играть с «Реалом») и сможет даже закуситься с мадридцами за первое место в квартете.
По силам ли хозяевам выиграть? Думаю, ни у кого нет в этом сомнений, потому что «Наполи» ожил после скомканного старта сезона и уверенно побеждает даже без травмированного Осимхена, а «Унион» развалился и проиграл 12 матчей подряд. Причем в пяти последних матчах берлинцы даже не забили, а в четырех из шести предыдущих встречах проиграли с разницей больше одного мяча.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.05.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3