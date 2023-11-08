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«Наполи» — «Унион»: Хвича и компания нанесут берлинцам 13-е поражение подряд

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Унион» 8 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

8 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» с Хвичей Кварацхелией примет немецкий «Унион». Игра состоится на стадионе имени Марадоны и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция с 20.30 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Матч отработает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Лига чемпионов. Группа C
08 нояб, 20:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Унион Б

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящей игре одержит «Наполи». На успех хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.38, что приблизительно 72% вероятности исхода. За значительно большие 5.13 идет ничья (19%), за 8.00 (9%) — триумф «Униона».

Если хозяева победят с преимуществом в два и более мяча, сыграет пари за 2.05. Однако вы можете подстраховать гостей и взять Ф2(+1.5) за 1.76.

Берлинцы проиграли уже 12 матчей подряд, а в пяти последних даже не забили. На то, что они снова не отличатся, котировка — 2.05.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.19.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.84. «Унион» обменялся голами с соперниками всего в одном из пяти предыдущих гостевых матчей.

Считаете, что неаполитанцы будут очень активны в атаке? На ТБ 6.5 удара в створ в их исполнении коэффициент — 1.96.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Унион»

«Наполи» нужна победа в предстоящем матче, которая обеспечит ему спокойствие в оставшейся трети группового этапа. В случае если она будет достигнута, команда Руди Гарсия наберет девять баллов, наверняка оторвется от «Браги» (ей играть с «Реалом») и сможет даже закуситься с мадридцами за первое место в квартете.

По силам ли хозяевам выиграть? Думаю, ни у кого нет в этом сомнений, потому что «Наполи» ожил после скомканного старта сезона и уверенно побеждает даже без травмированного Осимхена, а «Унион» развалился и проиграл 12 матчей подряд. Причем в пяти последних матчах берлинцы даже не забили, а в четырех из шести предыдущих встречах проиграли с разницей больше одного мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.05.

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Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Унион Берлин
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«Арсенал» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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