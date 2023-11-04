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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: баски не дадут парням Хави перевести дух после класико

Прогноз на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» 4 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press

4 ноября на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне сойдутся соседи по таблице — замыкающая топ-4 «Барселона» навестит идущий на пятой строчке «Реал Сосьедад». Арбитр Хавьер Альберола Рохас даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок 12-го тура чемпионата Испании в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
04 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе каталонцев: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 2.25, что составляет около 39% вероятности. Выигрыш «Сосьедада» оценили в 3.14 (32%). Ничью предложили с котировкой 3.49 (29%).

В этом сезоне баски еще ни разу не уступили на своем поле. Опция 1X доступна за 1.68.

Эксперты сомневаются, что разборка на «Реале Арене» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.72. Обратный рынок дали за 2.13.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Интер» и «Аталанта» мощно прошли вторую половину октября. Получится ли у команды Миранчука остановить Лаутаро и компанию?

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»

В прошлые выходные каталонцы потерпели первое поражение в сезоне — от «Реала» в класико. Но выезд в Сан-Себастьян — далеко не стопроцентная гарантия очков. Бело-голубые пока ни разу не уступили на «Реале Арене» — четыре победы и два «мирных» результата в примере плюс ничья с «Интером» (1:1) в Лиге чемпионов. Баски в принципе хороши в этом сезоне — справиться с ними удалось только мадридским клубам, «Реалу» и «Атлетико». Причем поединки на «Сантьяго Бернабеу» и «Ванда Метрополитано» получились упорными и завершились с одинаковым счетом в пользу хозяев (2:1). Сине-гранатовые потеряли баллы в двух предыдущих гостевых встречах ла лиги — с «Мальоркой» (2:2) и «Гранадой» (2:2). У команды Арсена Захаряна есть все шансы продлить серию.

Рекомендуемая ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и ТБ 1.5 мяча за 2.19.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
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