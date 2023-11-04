«Реал Сосьедад» — «Барселона»: баски не дадут парням Хави перевести дух после класико
4 ноября на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне сойдутся соседи по таблице — замыкающая топ-4 «Барселона» навестит идущий на пятой строчке «Реал Сосьедад». Арбитр Хавьер Альберола Рохас даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок 12-го тура чемпионата Испании в прямом эфире.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе каталонцев: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 2.25, что составляет около 39% вероятности. Выигрыш «Сосьедада» оценили в 3.14 (32%). Ничью предложили с котировкой 3.49 (29%).
В этом сезоне баски еще ни разу не уступили на своем поле. Опция 1X доступна за 1.68.
Эксперты сомневаются, что разборка на «Реале Арене» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93.
Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.72. Обратный рынок дали за 2.13.
Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»
В прошлые выходные каталонцы потерпели первое поражение в сезоне — от «Реала» в класико. Но выезд в Сан-Себастьян — далеко не стопроцентная гарантия очков. Бело-голубые пока ни разу не уступили на «Реале Арене» — четыре победы и два «мирных» результата в примере плюс ничья с «Интером» (1:1) в Лиге чемпионов. Баски в принципе хороши в этом сезоне — справиться с ними удалось только мадридским клубам, «Реалу» и «Атлетико». Причем поединки на «Сантьяго Бернабеу» и «Ванда Метрополитано» получились упорными и завершились с одинаковым счетом в пользу хозяев (2:1). Сине-гранатовые потеряли баллы в двух предыдущих гостевых встречах ла лиги — с «Мальоркой» (2:2) и «Гранадой» (2:2). У команды Арсена Захаряна есть все шансы продлить серию.
Рекомендуемая ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и ТБ 1.5 мяча за 2.19.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1