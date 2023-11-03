Стефанос Циципас — Карен Хачанов: россиянин не пустит грека в полуфинал без борьбы
3 ноября россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале парижского «мастерса» сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Встреча начнется не ранее 17.20 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 6:1 в пользу Стефа.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Хачанова аутсайдером предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.41, что приблизительно 37% вероятности исхода. Успех Циципаса предложен за 1.59 (63%).
Если Карен выиграет хотя бы один сет, сработает котировка 1.50. Если он заберет встречу со счетом 2:0, тогда 4.00.
При этом эксперты предполагают, что встреча, наоборот, завершится в двух сетах в пользу Циципаса. На этот результат коэффициент — 2.44.
Тотал больше 23.5 гейма идет за 1.91, ТМ 23.5 — за 1.92.
Триумф Хачанова с форой (+2.5) гейма оценен в 1.84. При этом выигрыш Циципаса с гандикапом (-2.5) доступен за 1.99.
Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Карен Хачанов
Хачанов с Циципасом встречались в этом сезоне в Майами, и в том матче Карен достаточно уверенно закрыл соперника со счетом 7:6, 6:4. Это была его дебютная победа над Стефаносом после шести поражений кряду.
Новый раунд противостояния пройдет на более медленном парижском харде, который больше подходит греку, но он находится сейчас не в лучшей форме. Впрочем, россиянин тоже далеко не на пике, но за счет плотной подачи способен доставить сопернику проблемы.
Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 гейма за 1.62.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1