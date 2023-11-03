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Стефанос Циципас — Карен Хачанов: россиянин не пустит грека в полуфинал без борьбы

Прогноз на матч ATP Париж Стефанос Циципас — Карен Хачанов 3 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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3 ноября россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале парижского «мастерса» сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Встреча начнется не ранее 17.20 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 6:1 в пользу Стефа.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Хачанова аутсайдером предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.41, что приблизительно 37% вероятности исхода. Успех Циципаса предложен за 1.59 (63%).

Если Карен выиграет хотя бы один сет, сработает котировка 1.50. Если он заберет встречу со счетом 2:0, тогда 4.00.

При этом эксперты предполагают, что встреча, наоборот, завершится в двух сетах в пользу Циципаса. На этот результат коэффициент — 2.44.

Тотал больше 23.5 гейма идет за 1.91, ТМ 23.5 — за 1.92.

Триумф Хачанова с форой (+2.5) гейма оценен в 1.84. При этом выигрыш Циципаса с гандикапом (-2.5) доступен за 1.99.

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Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Карен Хачанов

Хачанов с Циципасом встречались в этом сезоне в Майами, и в том матче Карен достаточно уверенно закрыл соперника со счетом 7:6, 6:4. Это была его дебютная победа над Стефаносом после шести поражений кряду.

Новый раунд противостояния пройдет на более медленном парижском харде, который больше подходит греку, но он находится сейчас не в лучшей форме. Впрочем, россиянин тоже далеко не на пике, но за счет плотной подачи способен доставить сопернику проблемы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 гейма за 1.62.

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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
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