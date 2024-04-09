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«Случай, когда об исходе можно говорить более-менее уверенно». Прогноз Нагучева на матч «Реал» — «Сити»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Манчестер Сити».
Фото Getty Images

9 апреля в 22.00 по московскому времени в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити

В какой форме «Реал»

«Реал» решительно идет к титулу чемпиона Испании. После 30 туров ла лиги мадридцы имеют в активе 75 очков и возглавляют таблицу, опережая «Барселону» со второй позиции на восемь баллов. В пяти предыдущих встречах в чемпионате сливочные одолели «Севилью» (1:0), сыграли вничью с «Валенсией» (2:2) и победили «Сельту» (4:0), «Осасуну» (4:2) и «Атлетик» (2:0). А в 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти по сумме двух матчей прошли «Лейпциг» (1:0 и 1:1).

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«Реал» демонстрирует зрелищный футбол и лидирует в ла лиге по результативности (66 голов). В четырех предыдущих играх в чемпионате мадридцы забивали не менее двух мячей. На этом отрезке отлично проявил себя Винисиус Жуниор, который оформил дубль в матчах против «Валенсии» и «Осасуны», а также поразил ворота «Сельты». Не обошлось без гола бразильца и в ответном поединке Лиги чемпионов против «Лейпцига». В последней встрече в чемпионате Испании против «Атлетика» Вини не сыграл из-за дисквалификации, но, несмотря на это, сливочные победили благодаря дублю Родриго.

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В какой форме «Манчестер Сити»

В отличие от соперника, «Манчестер Сити» придется постараться, чтобы выиграть национальный чемпионат. Набрав 70 очков в 31 матче АПЛ, манкунианцы занимают только третье место в таблице. Впрочем, их отставание от лидирующих «Арсенала» и «Ливерпуля» составляет лишь один балл. В пяти предыдущих встречах в премьер-лиге «горожане» взяли верх над «Манчестер Юнайтед» (3:1), разошлись миром с «Ливерпулем» (1:1) и «Арсеналом» (0:0) и обыграли «Астон Виллу» (4:1) с «Кристал Пэлас» (4:2). В 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Пепа Гвардиолы легко разобрались с «Копенгагеном» (3:1 и 3:1).

В АПЛ «Сити» располагается на третьей позиции и по результативности (71 мяч). Примечательно, что в недавних встречах с «Арсеналом» и «Ливерпулем» «горожане» в общей сложности забили всего один гол. Вместе с тем в двух последних матчах против «Астон Виллы» и «Кристал Пэлас» манкунианцы отличались по четыре раза и уверенно побеждали. Главным героем встречи с «Астон Виллой» стал сделавший хет-трик Фил Фоден, а игру против «Кристал Пэлас» превосходно провел Кевин де Брейне, который забил два мяча и отдал результативный пас.

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«Реал» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

Команды провели между собой 10 официальных матчей. Минимальное преимущество в них на стороне «Манчестер Сити»: четыре победы, три ничьи и три поражения. В двух последних сезонах соперники встречались в полуфинале Лиги чемпионов. В 2022 году «Реал» прошел «Сити» в напряженной борьбе (3:4 и 3:1 в дополнительное время). А в прошлом розыгрыше ЛЧ мадридцы сыграли вничью с манкунианцами на «Сантьяго Бернабеу» (1:1), после чего «горожане» одержали разгромную победу на «Этихаде» (4:0) и вышли в финал.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Реал» — «Манчестер Сити» 9 апреля

«Предположу, что в предстоящей встрече будет ничья. Это редкий случай, когда о таком исходе можно говорить более-менее уверенно. В подобных противостояниях равных соперников обычно самое главное откладывается на ответный матч. Кроме того, и «Реал», и «Манчестер Сити» находятся в хорошей форме. При этом «горожане» участвуют в сумасшедшей борьбе за титул АПЛ. В то же время в ла лиге, кажется, интриги уже давно нет, и через матчи чемпионата мадридцы спокойно готовятся к Лиге чемпионов. Вряд ли «Реал» можно считать очевидным фаворитом, но все же на выезде «Сити» смотрится не так убедительно и мощно против топовых оппонентов, как дома. Недавняя встреча с «Ливерпулем» стала этому подтверждением. Я думаю, что «горожане» покажут осторожную игру, и предлагаю поставить на ничью», — считает Нагучев.

На ничью в предстоящем матче в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 3.50.

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 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
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