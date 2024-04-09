«Случай, когда об исходе можно говорить более-менее уверенно». Прогноз Нагучева на матч «Реал» — «Сити»
9 апреля в 22.00 по московскому времени в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.
В какой форме «Реал»
«Реал» решительно идет к титулу чемпиона Испании. После 30 туров ла лиги мадридцы имеют в активе 75 очков и возглавляют таблицу, опережая «Барселону» со второй позиции на восемь баллов. В пяти предыдущих встречах в чемпионате сливочные одолели «Севилью» (1:0), сыграли вничью с «Валенсией» (2:2) и победили «Сельту» (4:0), «Осасуну» (4:2) и «Атлетик» (2:0). А в 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти по сумме двух матчей прошли «Лейпциг» (1:0 и 1:1).
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«Реал» демонстрирует зрелищный футбол и лидирует в ла лиге по результативности (66 голов). В четырех предыдущих играх в чемпионате мадридцы забивали не менее двух мячей. На этом отрезке отлично проявил себя Винисиус Жуниор, который оформил дубль в матчах против «Валенсии» и «Осасуны», а также поразил ворота «Сельты». Не обошлось без гола бразильца и в ответном поединке Лиги чемпионов против «Лейпцига». В последней встрече в чемпионате Испании против «Атлетика» Вини не сыграл из-за дисквалификации, но, несмотря на это, сливочные победили благодаря дублю Родриго.
В какой форме «Манчестер Сити»
В отличие от соперника, «Манчестер Сити» придется постараться, чтобы выиграть национальный чемпионат. Набрав 70 очков в 31 матче АПЛ, манкунианцы занимают только третье место в таблице. Впрочем, их отставание от лидирующих «Арсенала» и «Ливерпуля» составляет лишь один балл. В пяти предыдущих встречах в премьер-лиге «горожане» взяли верх над «Манчестер Юнайтед» (3:1), разошлись миром с «Ливерпулем» (1:1) и «Арсеналом» (0:0) и обыграли «Астон Виллу» (4:1) с «Кристал Пэлас» (4:2). В 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Пепа Гвардиолы легко разобрались с «Копенгагеном» (3:1 и 3:1).
В АПЛ «Сити» располагается на третьей позиции и по результативности (71 мяч). Примечательно, что в недавних встречах с «Арсеналом» и «Ливерпулем» «горожане» в общей сложности забили всего один гол. Вместе с тем в двух последних матчах против «Астон Виллы» и «Кристал Пэлас» манкунианцы отличались по четыре раза и уверенно побеждали. Главным героем встречи с «Астон Виллой» стал сделавший хет-трик Фил Фоден, а игру против «Кристал Пэлас» превосходно провел Кевин де Брейне, который забил два мяча и отдал результативный пас.
«Реал» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч
Команды провели между собой 10 официальных матчей. Минимальное преимущество в них на стороне «Манчестер Сити»: четыре победы, три ничьи и три поражения. В двух последних сезонах соперники встречались в полуфинале Лиги чемпионов. В 2022 году «Реал» прошел «Сити» в напряженной борьбе (3:4 и 3:1 в дополнительное время). А в прошлом розыгрыше ЛЧ мадридцы сыграли вничью с манкунианцами на «Сантьяго Бернабеу» (1:1), после чего «горожане» одержали разгромную победу на «Этихаде» (4:0) и вышли в финал.
Прогноз Романа Нагучева на матч «Реал» — «Манчестер Сити» 9 апреля
«Предположу, что в предстоящей встрече будет ничья. Это редкий случай, когда о таком исходе можно говорить более-менее уверенно. В подобных противостояниях равных соперников обычно самое главное откладывается на ответный матч. Кроме того, и «Реал», и «Манчестер Сити» находятся в хорошей форме. При этом «горожане» участвуют в сумасшедшей борьбе за титул АПЛ. В то же время в ла лиге, кажется, интриги уже давно нет, и через матчи чемпионата мадридцы спокойно готовятся к Лиге чемпионов. Вряд ли «Реал» можно считать очевидным фаворитом, но все же на выезде «Сити» смотрится не так убедительно и мощно против топовых оппонентов, как дома. Недавняя встреча с «Ливерпулем» стала этому подтверждением. Я думаю, что «горожане» покажут осторожную игру, и предлагаю поставить на ничью», — считает Нагучев.
На ничью в предстоящем матче в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 3.50.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5