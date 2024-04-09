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Сегодня, 16:15

«Арсенал» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов 9 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» 9 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Бавария».
Фото Getty Images

9 апреля «Арсенал» примет «Баварию» в Лондоне. Первый четвертьфинал Лиги чемпионов состоится на арене «Эмирейтс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.55 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Бавария

Букмекерская компания Winline назвала хозяев фаворитами. На успех лондонцев представлен коэффициент 1.78, что соответствует 55% вероятности. Ничья оценена в 4.10 (24%), триумф гостей — в 4.50 (21%).

Вы можете сыграть на выход одного из соперников в полуфинал уже сейчас. Успех команды Микеля Артеты предложен за 1.65, а парней Томаса Тухеля — за 2.35.

«Бавария» прихлопнула «Арсенал» с одинаково разгромным счетом (5:1) в трех прошлых официальных поединках подряд. Верите, что фанаты «пушкарей» снова уйдут домой без улыбки? Поставьте на вариант Х2 за 2.15.

Джуд Беллингем и&nbsp;Фил Фоден (сборная Англии). Главные надежды в атаке «Реала» и «Сити» — молодые британцы. Беллингем тащит «Мадрид», Фоден загнал в тень Холанна

Фора (+1) на мюнхенцев предложена за 1.63.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен забитыми мячами идет за 1.67, обратный рынок — за 2.22.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот результат аналитики из Winline дали котировку 6.60.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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«Случай, когда об исходе можно говорить более-менее уверенно». Прогноз Нагучева на матч «Реал» — «Сити»

«Реал» всего в девятый раз за 300 матчей идет аутсайдером домашнего матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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