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Сегодня, 06:15

«Спартак» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 14 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Металлург» 14 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака» в матче со СКА.
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

14 января «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдется с лидером Восточной конференции — «Металлургом». Игра пройдет в Москве на арене «Мегаспорт», начало в 14.00 по столичному времени. Прямую трансляцию с 13.15 мск покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.35, вероятность — приблизительно 41%. Выигрыш «Магнитки» доступен с котировкой 2.75 (35%), вероятность «мирного» результата оценена в 4.05 (24%).

Успех красно-белых с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.80, этот рынок на гостей идет за 2.00.

Также вы можете взять один из многочисленных вариантов на победу любой из команд с форой:

• Ф1(0) — за 1.78, Ф2(0) — за 2.05;

• Ф1(-1) — за 2.70, Ф2(+1) — за 1.45.

Тотал больше 5.5 гола доступен за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.85.

Тотал бросков в створ больше 63.5 идет за 1.73, ТМ 63.5 — за 1.99.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Металлург»

Хозяева находятся в плохой форме: уступили в пяти предыдущих матчах регулярки, а перед «Металлургом» дома влетели СКА (2:5). «Магнитка» выглядит куда стабильнее: возглавляет Восточную конференцию, выиграла в восьми из 10 последних поединках КХЛ, а в двух прошлых встречах забрасывала минимум четыре шайбы. Подопечные Андрея Разина в принципе показывают неплохую результативность — отличаются в среднем 3.08 раза за три периода.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.85.

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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 14 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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