15 января в финале Суперкубка Испании состоится класико — «Реал» сыграет с «Барселоной». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на Международном стадионе Короля Фахда. В прямом эфире насладиться игрой можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы команд практически равными. Так, вероятность победы «Барселоны» — примерно 40%, или коэффициент 2.44. У «Реала» шанс чуть меньше — 2.85 (35%). Ничья доступна за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу сливочных в случае успеха выплата составит 2850 рублей.

Если считаете, что «Королевский клуб» не уступит в основное время, оформите ставку за 1.60.

Знаете обладателя Суперкубка? Можете поставить на «Реал» за 2.07 или на «Барселону» за 1.81.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.10, Ф2(0) — за 1.79.

Аналитики ждут результативный матч, тотал больше 2.5 идет за 1.71.

У экспертов нет сомнений в том, что команды обменяются голами. Поставить на вариант «обе забьют» можно за 1.60. Обратный исход оценили в 2.34.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.90.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

«Реал» умеет побеждать в важных матчах (в том числе и в осеннем класико — тогда королевский клуб победил «Барсу» со счетом 3:1). Но нынешняя «Барселона» играет вполне уверенно — не забила в текущем сезоне всего в четырех матчах во всех турнирах. Правда, полуфинал Суперкубка заставляет задуматься об обороне — с «Бетисом» сыграли 2:2. «Реал» же не стал тратить силы и выдал скучнейшую игру. Наверное, все силы приберег на финал — с учетом формы каталонцев в атаке и обороне он должен получиться веселым.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.