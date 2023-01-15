«Реал» — «Барселона»: прогноз на матч Суперкубка Испании 15 января 2023 года
15 января в финале Суперкубка Испании состоится класико — «Реал» сыграет с «Барселоной». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на Международном стадионе Короля Фахда. В прямом эфире насладиться игрой можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы команд практически равными. Так, вероятность победы «Барселоны» — примерно 40%, или коэффициент 2.44. У «Реала» шанс чуть меньше — 2.85 (35%). Ничья доступна за 3.80 (25%).
При ставке в 1000 рублей на победу сливочных в случае успеха выплата составит 2850 рублей.
Если считаете, что «Королевский клуб» не уступит в основное время, оформите ставку за 1.60.
Знаете обладателя Суперкубка? Можете поставить на «Реал» за 2.07 или на «Барселону» за 1.81.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.10, Ф2(0) — за 1.79.
Аналитики ждут результативный матч, тотал больше 2.5 идет за 1.71.
У экспертов нет сомнений в том, что команды обменяются голами. Поставить на вариант «обе забьют» можно за 1.60. Обратный исход оценили в 2.34.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.90.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»
«Реал» умеет побеждать в важных матчах (в том числе и в осеннем класико — тогда королевский клуб победил «Барсу» со счетом 3:1). Но нынешняя «Барселона» играет вполне уверенно — не забила в текущем сезоне всего в четырех матчах во всех турнирах. Правда, полуфинал Суперкубка заставляет задуматься об обороне — с «Бетисом» сыграли 2:2. «Реал» же не стал тратить силы и выдал скучнейшую игру. Наверное, все силы приберег на финал — с учетом формы каталонцев в атаке и обороне он должен получиться веселым.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2