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«Реал» — «Барселона»: прогноз на матч Суперкубка Испании 15 января 2023 года

Прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года
Артем Белинин
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Хави.
Фото Global Look Press

15 января в финале Суперкубка Испании состоится класико — «Реал» сыграет с «Барселоной». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на Международном стадионе Короля Фахда. В прямом эфире насладиться игрой можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. Финал
15 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Барселона

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы команд практически равными. Так, вероятность победы «Барселоны» — примерно 40%, или коэффициент 2.44. У «Реала» шанс чуть меньше — 2.85 (35%). Ничья доступна за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу сливочных в случае успеха выплата составит 2850 рублей.

Если считаете, что «Королевский клуб» не уступит в основное время, оформите ставку за 1.60.

Знаете обладателя Суперкубка? Можете поставить на «Реал» за 2.07 или на «Барселону» за 1.81.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.10, Ф2(0) — за 1.79.

Аналитики ждут результативный матч, тотал больше 2.5 идет за 1.71.

У экспертов нет сомнений в том, что команды обменяются голами. Поставить на вариант «обе забьют» можно за 1.60. Обратный исход оценили в 2.34.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.90.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

«Реал» умеет побеждать в важных матчах (в том числе и в осеннем класико — тогда королевский клуб победил «Барсу» со счетом 3:1). Но нынешняя «Барселона» играет вполне уверенно — не забила в текущем сезоне всего в четырех матчах во всех турнирах. Правда, полуфинал Суперкубка заставляет задуматься об обороне — с «Бетисом» сыграли 2:2. «Реал» же не стал тратить силы и выдал скучнейшую игру. Наверное, все силы приберег на финал — с учетом формы каталонцев в атаке и обороне он должен получиться веселым.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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