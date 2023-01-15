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Сегодня, 11:15

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 15 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 января 2023 года
Артем Белинин
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Иван Перишич.
Фото Global Look Press

15 января в матче 20-го тура АПЛ состоится лондонское дерби — «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр встречи — Крэйг Поусон.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
15 янв, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Арсенал

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи гостей. Поставить на них можно за 2.25, это примерно 44% вероятности исхода. Победу «шпор» оценили в 3.20 (31%), ничью — в 3.70.

При ставке в 1000 рублей на триумф хозяев в случае успеха выплата составит 3200 рублей.

«Шпоры» три подряд домашних матча не проигрывают «канонирам», если считаете, что и теперь будет такой же результат, оформите ставку за 1.69.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.36, Ф2(0) — за 1.63.

В семи из десяти предыдущих личных встреч прошел вариант «обе забьют». Котировка на него в этом дерби — 1.64.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, поставить на ТБ 2.5 можно за 1.77.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

«Арсенал» в этом сезоне очень хорош в атаке (забивает 2.35 мяча за игру) и оформил уже 40 голов в 17 встречах АПЛ. При этом «канониры» отлично чувствуют себя в обороне, на их счету всего 14 пропущенных мячей. Однако и «Тоттенхэм» действует вполне уверенно, к тому же в их составе есть Гарри Кейн. Англичанин забил уже 15 мячей в этом розыгрыше АПЛ и наверняка будет опасен в дерби. Судя по всему, нас точно ждет обмен голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.64.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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