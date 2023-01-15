«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 15 января 2023 года
15 января в матче 20-го тура АПЛ состоится лондонское дерби — «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр встречи — Крэйг Поусон.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи гостей. Поставить на них можно за 2.25, это примерно 44% вероятности исхода. Победу «шпор» оценили в 3.20 (31%), ничью — в 3.70.
При ставке в 1000 рублей на триумф хозяев в случае успеха выплата составит 3200 рублей.
«Шпоры» три подряд домашних матча не проигрывают «канонирам», если считаете, что и теперь будет такой же результат, оформите ставку за 1.69.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.36, Ф2(0) — за 1.63.
В семи из десяти предыдущих личных встреч прошел вариант «обе забьют». Котировка на него в этом дерби — 1.64.
Эксперты не сомневаются в результативности встречи, поставить на ТБ 2.5 можно за 1.77.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.80.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
«Арсенал» в этом сезоне очень хорош в атаке (забивает 2.35 мяча за игру) и оформил уже 40 голов в 17 встречах АПЛ. При этом «канониры» отлично чувствуют себя в обороне, на их счету всего 14 пропущенных мячей. Однако и «Тоттенхэм» действует вполне уверенно, к тому же в их составе есть Гарри Кейн. Англичанин забил уже 15 мячей в этом розыгрыше АПЛ и наверняка будет опасен в дерби. Судя по всему, нас точно ждет обмен голами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2