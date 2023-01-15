Прогноз экспертов на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года
15 января в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится финал Суперкубка Испании, в котором сыграют титаны ла лиги — «Реал» и «Барселона». Игра пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» фаворитом встречи. На победу каталонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.24, что приблизительно 45% вероятности исхода. Успех «Реала» предложен за значительно большие 3.30 (30%), ничья — за 3.60 (25%).
Свой прогноз на игру дал легенда «Спартака» и сборной России Егор Титов. Он считает, что команды покажут яркий и результативный футбол.
«Второе класико в этом сезоне, на этот раз сразу игра за трофей. В первом матче «Реал» выиграл убедительно — 3:1. Все было по игре. «Реал» показал класс, а «Барса» была как будто новичком на его фоне. Сейчас все может быть иначе. В чемпионате каталонцы уже обошли «Мадрид». Интересно, что они покажут при личной встрече.
Вообще, конечно, и «Реал», и «Барселона» сейчас не в порядке. Это показывали и их матчи в чемпионате, и в Кубке Испании, и полуфиналы Суперкубка посреди этой недели. И те и другие упускали преимущество, уходили в дополнительное время. Все это показывает, что пока на проектную мощность команды не вышли. В принципе, так и должно быть, им еще рано, сейчас важен результат. Вроде бы «Барса» чуть получше, но не забываем, как «Реал» умеет играть решающие, стыковые встречи.
Я рисковать не стану, просто сыграю «обе забьют». Мне кажется, что эта ставка очень надежная. В обороне непорядок у обоих грандов. «Реал» пропустил один мяч от «Валенсии», но за это обязан благодарить Куртуа. «Барса» получила от «Бетиса» и в основное время, и в дополнительное. Голы должны быть с обеих сторон. Тем более все-таки Саудовская Аравия приглашает к себе такие команды, чтобы увидеть зрелище. Футболисты наверняка об этом помнят", — заявил Титов.
Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает взять вариант «обе забьют» за коэффициент — 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2