Прогноз экспертов на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года

15 января в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится финал Суперкубка Испании, в котором сыграют титаны ла лиги — «Реал» и «Барселона». Игра пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» фаворитом встречи. На победу каталонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.24, что приблизительно 45% вероятности исхода. Успех «Реала» предложен за значительно большие 3.30 (30%), ничья — за 3.60 (25%).

Свой прогноз на игру дал легенда «Спартака» и сборной России Егор Титов. Он считает, что команды покажут яркий и результативный футбол.

«Второе класико в этом сезоне, на этот раз сразу игра за трофей. В первом матче «Реал» выиграл убедительно — 3:1. Все было по игре. «Реал» показал класс, а «Барса» была как будто новичком на его фоне. Сейчас все может быть иначе. В чемпионате каталонцы уже обошли «Мадрид». Интересно, что они покажут при личной встрече.

Вообще, конечно, и «Реал», и «Барселона» сейчас не в порядке. Это показывали и их матчи в чемпионате, и в Кубке Испании, и полуфиналы Суперкубка посреди этой недели. И те и другие упускали преимущество, уходили в дополнительное время. Все это показывает, что пока на проектную мощность команды не вышли. В принципе, так и должно быть, им еще рано, сейчас важен результат. Вроде бы «Барса» чуть получше, но не забываем, как «Реал» умеет играть решающие, стыковые встречи.

Я рисковать не стану, просто сыграю «обе забьют». Мне кажется, что эта ставка очень надежная. В обороне непорядок у обоих грандов. «Реал» пропустил один мяч от «Валенсии», но за это обязан благодарить Куртуа. «Барса» получила от «Бетиса» и в основное время, и в дополнительное. Голы должны быть с обеих сторон. Тем более все-таки Саудовская Аравия приглашает к себе такие команды, чтобы увидеть зрелище. Футболисты наверняка об этом помнят", — заявил Титов.

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает взять вариант «обе забьют» за коэффициент — 1.61.