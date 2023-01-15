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Прогноз экспертов на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года

Евгений Коростелев
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Лука Модрич.
Фото Global Look Press

15 января в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится финал Суперкубка Испании, в котором сыграют титаны ла лиги — «Реал» и «Барселона». Игра пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. Финал
15 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» фаворитом встречи. На победу каталонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.24, что приблизительно 45% вероятности исхода. Успех «Реала» предложен за значительно большие 3.30 (30%), ничья — за 3.60 (25%).

Свой прогноз на игру дал легенда «Спартака» и сборной России Егор Титов. Он считает, что команды покажут яркий и результативный футбол.

«Второе класико в этом сезоне, на этот раз сразу игра за трофей. В первом матче «Реал» выиграл убедительно — 3:1. Все было по игре. «Реал» показал класс, а «Барса» была как будто новичком на его фоне. Сейчас все может быть иначе. В чемпионате каталонцы уже обошли «Мадрид». Интересно, что они покажут при личной встрече.

Вообще, конечно, и «Реал», и «Барселона» сейчас не в порядке. Это показывали и их матчи в чемпионате, и в Кубке Испании, и полуфиналы Суперкубка посреди этой недели. И те и другие упускали преимущество, уходили в дополнительное время. Все это показывает, что пока на проектную мощность команды не вышли. В принципе, так и должно быть, им еще рано, сейчас важен результат. Вроде бы «Барса» чуть получше, но не забываем, как «Реал» умеет играть решающие, стыковые встречи.

Карим Бензема. Левандовски против Бензема в финале Суперкубка Испании. Кто заберет первый трофей 2023 года?

Я рисковать не стану, просто сыграю «обе забьют». Мне кажется, что эта ставка очень надежная. В обороне непорядок у обоих грандов. «Реал» пропустил один мяч от «Валенсии», но за это обязан благодарить Куртуа. «Барса» получила от «Бетиса» и в основное время, и в дополнительное. Голы должны быть с обеих сторон. Тем более все-таки Саудовская Аравия приглашает к себе такие команды, чтобы увидеть зрелище. Футболисты наверняка об этом помнят", — заявил Титов.

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает взять вариант «обе забьют» за коэффициент — 1.61.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
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«Реал» — «Барселона»: прогноз на матч Суперкубка Испании 15 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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