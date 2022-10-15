«Реал» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 16 октября 2022 года
16 октября в чемпионате Испании состоится матч главных команд страны — мадридский «Реал» примет каталонскую «Барселону». Игра девятого тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 17:15 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Хосе Санчес Мартинес. Насладиться суперфутболом можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение действующему чемпиону Испании. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 2.34, вероятность исхода — примерно 42%. Ничья оценена котировкой 3.60 (26%), успех «Барселоны» — 3.10 (32%).
Ставка в 1000 рублей на триумф каталонцев в случае положительного результата принесет выигрыш в 3100 рублей, чистая прибыль составит 2100 рублей.
Вариант «гости не проиграют» идет за 1.64. В последнем официальном матче сине-гранатовые разгромили соперника со счетом 4:0.
Можете взять менее безопасный, но более богатый исход: Ф2(0) за 2.23 или Ф1(0) — за 1.70.
Эксперты считают, что матч получится достаточно результативным: ТБ 2.5 оценен в 1.56, ТМ 2.5 — в 2.55.
Также мало сомнений в том, что соперники обменяются голами: «обе забьют» можно оформить за 1.50, «обе забьют — нет» — за 2.60.
Хотя в составах команд полно высококлассных исполнителей, которые способны заработать пенальти, стоит он аж 2.95.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»
В прошлом сезоне Карим Бензема забивал почти в каждом матче, а в этом немного сдал. Конечно, виновата в том числе травма, из-за которой он пропустил четыре игры, но все равно его безголевая серия достигла уже пяти встреч. В чемпионате он отличился всего трижды, в Лиге чемпионов — ни разу за 210 минут.
В отличие от француза лидер каталонского нападения Роберт Левандовски прет в гору: нанес уже 14 результативных ударов (девять в ла лиге и пять в ЛЧ). В последнем матче с «Интером» дубль поляка спас каталонцев от поражения и вылета из турнира. Коэффициент 2.00 на то, что Роберт забьет больше Карима, выглядит очень привлекательно.
Рекомендуемая ставка: Левандовски забьет больше Бензема за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1