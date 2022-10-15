Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Реал» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 16 октября 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Реал» — «Барселона» 16 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Винисиус.
Фото Global Look Press

16 октября в чемпионате Испании состоится матч главных команд страны — мадридский «Реал» примет каталонскую «Барселону». Игра девятого тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 17:15 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Хосе Санчес Мартинес. Насладиться суперфутболом можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение действующему чемпиону Испании. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 2.34, вероятность исхода — примерно 42%. Ничья оценена котировкой 3.60 (26%), успех «Барселоны» — 3.10 (32%).

Ставка в 1000 рублей на триумф каталонцев в случае положительного результата принесет выигрыш в 3100 рублей, чистая прибыль составит 2100 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет за 1.64. В последнем официальном матче сине-гранатовые разгромили соперника со счетом 4:0.

Можете взять менее безопасный, но более богатый исход: Ф2(0) за 2.23 или Ф1(0) — за 1.70.

Эксперты считают, что матч получится достаточно результативным: ТБ 2.5 оценен в 1.56, ТМ 2.5 — в 2.55.

Также мало сомнений в том, что соперники обменяются голами: «обе забьют» можно оформить за 1.50, «обе забьют — нет» — за 2.60.

Хотя в составах команд полно высококлассных исполнителей, которые способны заработать пенальти, стоит он аж 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.

Малком (&laquo;Зенит&raquo;). «Нижний Новгород» — «Зенит»: Вендел и Малком разделаются с Галактионовым?

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

В прошлом сезоне Карим Бензема забивал почти в каждом матче, а в этом немного сдал. Конечно, виновата в том числе травма, из-за которой он пропустил четыре игры, но все равно его безголевая серия достигла уже пяти встреч. В чемпионате он отличился всего трижды, в Лиге чемпионов — ни разу за 210 минут.

В отличие от француза лидер каталонского нападения Роберт Левандовски прет в гору: нанес уже 14 результативных ударов (девять в ла лиге и пять в ЛЧ). В последнем матче с «Интером» дубль поляка спас каталонцев от поражения и вылета из турнира. Коэффициент 2.00 на то, что Роберт забьет больше Карима, выглядит очень привлекательно.

Рекомендуемая ставка: Левандовски забьет больше Бензема за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
0
Читайте также
Промес и Карраскаль выросли на улице. Через что прошли лидеры «Спартака» и ЦСКА
«Спортсмены не всегда понимают, что у них депрессия». Бетина Попова — о психическом здоровье
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Маск заявил о попытке РФ лишить Украину интернета Starlink
В США заговорили о вынужденном сокращении поставок оружия Украине
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 15 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости