Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

15 октября, 18:15

«Нижний Новгород» — «Зенит»: Вендел и Малком разделаются с Галактионовым?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 16 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Малком («Зенит»).
Фото Global Look Press
«Нижний» ошибался и с более слабыми соперниками.

16 октября в матче 13-го тура РПЛ лидирующий «Зенит» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток арбитра Артема Чистякова прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 16 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей однозначными фаворитами: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 74% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» идет за 10.5 (8%), даже на ничью предложена существенно меньшая котировка — 5.50 (18%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на огромное преимущество команды Сергея Семака:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 6.10;

• 1:0 — за 7.00;

• успех 2:1 — за 8.40.

«Зенит» — самая результативная команда чемпионата России: за 12 туров забила уже 33 мяча. Коллектив Михаила Галактионова отличается не так часто: за такое же количество матчей — лишь 17 голов. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую встречу доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 1.67.

Георгий Джикия. Джикия обещает заткнуть рты скептикам. Что покажет «Спартак» против ЦСКА?

Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 2.04, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.78.

В прошлом сезоне нижегородцы дома минимально обыграли «Зенит» (1:0), а единственный гол забили с пенальти. Думаете, что в предстоящем матче одна из команд тоже пробьет 11-метровый? Рынок на удар с точки оценен в 2.35, «пенальти не будет» идет за 1.55.

«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 16 октября 2022 года

Санктпетербуржцы уверенно лидируют в РПЛ: команда Сергея Семака опережает «Спартак» и «Ростов» на пять очков и еще ни разу не проиграла. Сине-бело-голубые за 12 туров потеряли очки лишь три раза — сыграли вничью с «Химками» (1:1), «Ахматом» (0:0) и «Факелом» (1:1). «Нижний Новгород» идет только 10-м, а последнюю победу в чемпионате добыл аж 10 сентября.

«Зенит» не только добивается результата, но и забивает много голов: за 12 туров команда Семака наколотила уже 33 мяча — это лучший результат в лиге. В среднем за матч петербуржцы забивают 2.75 гола, а меньше двух мячей сине-бело-голубые оформили лишь в трех встречах — как раз в ничейных играх.

Хави, &laquo;Барселона&raquo;. «Реал» — «Барселона»: Хави оправдается за Лигу чемпионов?

Отличную форму набрали бразильцы «Зенита». Малком во всех турнирах настрелял уже 9+7 по системе гол+пас, а в РПЛ вингер не отмечался результативными действиями только в трех турах. Также шикарно выступает Вендел, который, несмотря на позицию центрального полузащитника, заработал 7+2 по системе гол+пас.

Ждете еще один результативный матч от «Зенита»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.42, ИТМ2 (1.5) — за 2.85.

«Нижний» забивает не так много, а в последних пяти играх во всех турнирах нижегородцы вымучили лишь два гола. При этом команда много пропускает, а на ноль сыграла только в трех встречах во всех турнирах. В среднем за матч коллектив Галактионова получает 1.5 гола.

Шамар Николсон и&nbsp;Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). ЦСКА — Спартак: Промес, Соболев и Чалов замучают вратарей

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Зенит» 16 октября 2022 года

«Зенит» — самая результативная команда РПЛ, которая почти в каждом туре пробивает планку в два забитых мяча. «Нижний Новгород» же испытывает проблемы с атакой (два гола в последних пяти матчах) и слабо защищается (в трех из четырех последних игр пропускала по два гола). Санктпетербуржцы же отлично играют в обороне — пропустили лишь пять мячей за 12 туров и оформили семь сухих матчей.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.92.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
1
Читайте также
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко
Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет
В аэропорту Норвегии задержан россиянин с двумя дронами в багаже
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Барселона»: Хави оправдается за Лигу чемпионов?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости