«Нижний Новгород» — «Зенит»: Вендел и Малком разделаются с Галактионовым?
16 октября в матче 13-го тура РПЛ лидирующий «Зенит» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток арбитра Артема Чистякова прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 16 октября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей однозначными фаворитами: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 74% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» идет за 10.5 (8%), даже на ничью предложена существенно меньшая котировка — 5.50 (18%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на огромное преимущество команды Сергея Семака:
• победа «Зенита» 2:0 идет за 6.10;
• 1:0 — за 7.00;
• успех 2:1 — за 8.40.
«Зенит» — самая результативная команда чемпионата России: за 12 туров забила уже 33 мяча. Коллектив Михаила Галактионова отличается не так часто: за такое же количество матчей — лишь 17 голов. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую встречу доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 1.67.
Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 2.04, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.78.
В прошлом сезоне нижегородцы дома минимально обыграли «Зенит» (1:0), а единственный гол забили с пенальти. Думаете, что в предстоящем матче одна из команд тоже пробьет 11-метровый? Рынок на удар с точки оценен в 2.35, «пенальти не будет» идет за 1.55.
«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 16 октября 2022 года
Санктпетербуржцы уверенно лидируют в РПЛ: команда Сергея Семака опережает «Спартак» и «Ростов» на пять очков и еще ни разу не проиграла. Сине-бело-голубые за 12 туров потеряли очки лишь три раза — сыграли вничью с «Химками» (1:1), «Ахматом» (0:0) и «Факелом» (1:1). «Нижний Новгород» идет только 10-м, а последнюю победу в чемпионате добыл аж 10 сентября.
«Зенит» не только добивается результата, но и забивает много голов: за 12 туров команда Семака наколотила уже 33 мяча — это лучший результат в лиге. В среднем за матч петербуржцы забивают 2.75 гола, а меньше двух мячей сине-бело-голубые оформили лишь в трех встречах — как раз в ничейных играх.
Отличную форму набрали бразильцы «Зенита». Малком во всех турнирах настрелял уже 9+7 по системе гол+пас, а в РПЛ вингер не отмечался результативными действиями только в трех турах. Также шикарно выступает Вендел, который, несмотря на позицию центрального полузащитника, заработал 7+2 по системе гол+пас.
Ждете еще один результативный матч от «Зенита»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.42, ИТМ2 (1.5) — за 2.85.
«Нижний» забивает не так много, а в последних пяти играх во всех турнирах нижегородцы вымучили лишь два гола. При этом команда много пропускает, а на ноль сыграла только в трех встречах во всех турнирах. В среднем за матч коллектив Галактионова получает 1.5 гола.
Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Зенит» 16 октября 2022 года
«Зенит» — самая результативная команда РПЛ, которая почти в каждом туре пробивает планку в два забитых мяча. «Нижний Новгород» же испытывает проблемы с атакой (два гола в последних пяти матчах) и слабо защищается (в трех из четырех последних игр пропускала по два гола). Санктпетербуржцы же отлично играют в обороне — пропустили лишь пять мячей за 12 туров и оформили семь сухих матчей.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1