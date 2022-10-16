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Сегодня, 11:15

«Реал» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 16 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Барселона» 16 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Карим Бензема, «Реал».
Фото Global Look Press

16 октября в класико сыграют «Реал» и «Барселона». Матч начнется в 17.15 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу», в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Реала» можно за 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Барселоны» доступен за 3.00 (33%), ничья — за 3.70 (25%).

При ставке в тысячу рублей на викторию гостей в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что команда Хави не проиграет в Мадриде, оформите ставку за 1.63.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.72, Ф2(0) — за 2.20.

Эксперт абсолютно не сомневаются в том, что «верх» по голам в игре пройдет. Котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.54.

Хави, &laquo;Барселона&raquo;. «Реал» — «Барселона»: Хави оправдается за Лигу чемпионов?

Вариант «обе забьют» тоже очень вероятен, его оценили в 1.48.

На гол Бензема можно поставить за 1.95, на такой же результат у Левандовского — за 2.10.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.60;

• 2:1 — за 8.80;

• 1:0 — за 10.0.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
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«Реал» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 16 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
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