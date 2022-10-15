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Сегодня, 17:15

«Динамо» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 15 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Оренбург» 15 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Федор Смолов.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

15 октября в Москве состоится матч 13-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Динамо» примет «Оренбург». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Обслужит ее арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Динамо» победить предпочтительнее. Взять успех бело-голубых можно с коэффициентом 1.95, что примерно 51% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (23%), триумф «Оренбурга» — за 3.70 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3900 рублей.

Оренбуржцы — очень неудобный соперник для динамовцев: из пяти последних матчей бело-голубые выиграли только один и потерпели три поражения. Вариант «гости не проиграют» оценен в 1.91.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.

Соперники обменялись результативными ударами только в двух очных играх из семи: «обе забьют» доступно за 1.68, обратный результат — за 2.20.

Забьет ли Арсен Захарян? Оформить ставку на его гол можно за 3.56. Но больше шансов отличиться все же у Федора Смолова, коэффициент — 2.41.

Стабильные для матчей РПЛ котировки на пенальти и удаление — 2.35 и 3.20 соответственно.

Хави, &laquo;Барселона&raquo;. «Реал» — «Барселона»: Хави оправдается за Лигу чемпионов?

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 7.00;

  • успех «Динамо» 2:1 — за 8.10;

  • 1:0 — 8.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
0
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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 15 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
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