«Динамо» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 15 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
15 октября в Москве состоится матч 13-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Динамо» примет «Оренбург». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Обслужит ее арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.25 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Динамо» победить предпочтительнее. Взять успех бело-голубых можно с коэффициентом 1.95, что примерно 51% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (23%), триумф «Оренбурга» — за 3.70 (26%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3900 рублей.
Оренбуржцы — очень неудобный соперник для динамовцев: из пяти последних матчей бело-голубые выиграли только один и потерпели три поражения. Вариант «гости не проиграют» оценен в 1.91.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.
Соперники обменялись результативными ударами только в двух очных играх из семи: «обе забьют» доступно за 1.68, обратный результат — за 2.20.
Забьет ли Арсен Захарян? Оформить ставку на его гол можно за 3.56. Но больше шансов отличиться все же у Федора Смолова, коэффициент — 2.41.
Стабильные для матчей РПЛ котировки на пенальти и удаление — 2.35 и 3.20 соответственно.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1