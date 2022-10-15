15 октября в Москве состоится матч 13-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Динамо» примет «Оренбург». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Обслужит ее арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Динамо» победить предпочтительнее. Взять успех бело-голубых можно с коэффициентом 1.95, что примерно 51% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (23%), триумф «Оренбурга» — за 3.70 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3900 рублей.

Оренбуржцы — очень неудобный соперник для динамовцев: из пяти последних матчей бело-голубые выиграли только один и потерпели три поражения. Вариант «гости не проиграют» оценен в 1.91.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.

Соперники обменялись результативными ударами только в двух очных играх из семи: «обе забьют» доступно за 1.68, обратный результат — за 2.20.

Забьет ли Арсен Захарян? Оформить ставку на его гол можно за 3.56. Но больше шансов отличиться все же у Федора Смолова, коэффициент — 2.41.

Стабильные для матчей РПЛ котировки на пенальти и удаление — 2.35 и 3.20 соответственно.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: