15 января в 18-м туре чемпионата Италии «Рома» сразится с «Фиорентиной». Игра состоится в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22.45 со свистком арбитра Антонио Джуа. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

«Рома» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу римлян можно поставить за 2.00, это 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Фиорентины» — за еще большие 3.90 (23%).

«Рома» выиграла у «фиалок» пять из шести последних матчей, однако крайняя встреча осталась за командой Винченцо Итальяно (2:0). На то, что «Фиорентина» не уступит в ближайшей битве, котировка — 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.81.

Соперники часто обмениваются голами — это произошло в семи случаях из 10 матчей. Правда, на вариант «обе забьют» и на «обе забьют — нет» коэффициенты одинаковые — по 1.90.

Два гола подряд одной командой предложено взять за 1.88, три в ряд — за 4.50.

Приятная котировка 1.77 на то, что команды забьют в обоих таймах.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: