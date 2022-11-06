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«Ювентус» — «Интер»: где смотреть матч серии А 6 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Интер» 6 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press

6 ноября в центральном матче 13-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Интером». Встреча состоится на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.40 мск. Главный арбитр — Даниэле Довери.

Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Интер

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Интер» небольшим фаворитом встречи. На его победу предложен коэффициент 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (29%), успех «Ювентуса» — за 3.00 (33%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае положительного результата выплата составит 3000 рублей, чистая прибыль — 2000 рублей.

Вариант «Ювентус» не проиграет идет за 1.53.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.

Обмен голами предложено взять за 1.82, обратный исход — за 2.00.

Эксперты считают, что наиболее вероятный автор гола в составе «Ювентуса» — Аркадиуш Милик. Коэффициент — 3.50. У «Интера» забитого мяча стоит ждать от Лаутаро Мартинеса — 3.00.

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Если считаете, что в матче будет назначен пенальти, возьмите его за 2.55. Удаление — за 3.30.

Ничья 1:1 — счет, с которым, скорее всего, завершится встреча. Котировка на это — 6.20.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 0 : 2
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Спартак

 13
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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Филипе Силва Малком

Зенит

 11
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Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Арсен Захарян

Динамо

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И К Ж
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Локомотив

 15 1 3
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Факел

 15 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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