Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Интер» 6 ноября 2022 года

6 ноября в центральном матче 13-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Интером». Встреча состоится на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.40 мск. Главный арбитр — Даниэле Довери.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Интер» небольшим фаворитом встречи. На его победу предложен коэффициент 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (29%), успех «Ювентуса» — за 3.00 (33%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае положительного результата выплата составит 3000 рублей, чистая прибыль — 2000 рублей.

Вариант «Ювентус» не проиграет идет за 1.53.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.

Обмен голами предложено взять за 1.82, обратный исход — за 2.00.

Эксперты считают, что наиболее вероятный автор гола в составе «Ювентуса» — Аркадиуш Милик. Коэффициент — 3.50. У «Интера» забитого мяча стоит ждать от Лаутаро Мартинеса — 3.00.

Если считаете, что в матче будет назначен пенальти, возьмите его за 2.55. Удаление — за 3.30.

Ничья 1:1 — счет, с которым, скорее всего, завершится встреча. Котировка на это — 6.20.