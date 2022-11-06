«Ювентус» — «Интер»: где смотреть матч серии А 6 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
6 ноября в центральном матче 13-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Интером». Встреча состоится на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.40 мск. Главный арбитр — Даниэле Довери.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Интер» небольшим фаворитом встречи. На его победу предложен коэффициент 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (29%), успех «Ювентуса» — за 3.00 (33%).
При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае положительного результата выплата составит 3000 рублей, чистая прибыль — 2000 рублей.
Вариант «Ювентус» не проиграет идет за 1.53.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.
Обмен голами предложено взять за 1.82, обратный исход — за 2.00.
Эксперты считают, что наиболее вероятный автор гола в составе «Ювентуса» — Аркадиуш Милик. Коэффициент — 3.50. У «Интера» забитого мяча стоит ждать от Лаутаро Мартинеса — 3.00.
Если считаете, что в матче будет назначен пенальти, возьмите его за 2.55. Удаление — за 3.30.
Ничья 1:1 — счет, с которым, скорее всего, завершится встреча. Котировка на это — 6.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|0 : 2
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2