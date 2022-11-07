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Сегодня, 13:15

«Райо Вальекано» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 7 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Райо Вальекано» — «Реал» 7 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Марко Асенсио («Реал») в матче Лиги чемпионов с «Селтиком».
Фото Global Look Press

В 13-м туре ла лиги «Реал» встретится с соперником из Мадрида — «Райо Вальекано». Игра пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас», арбитр Хуан Мартинес Мунуэра даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 13-й тур
07 нояб, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.71, что составляет примерно 57% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 5.20 (18%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.00 (25%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча отражают большое преимущество сливочных:

• победа «Реала» 1:0 идет за 7.00;

• ничья 1:1 — за 7.20;

• успех гостей 2:0 — за 7.70.

Коллектив Анчелотти не проиграл еще ни одного матча в чемпионате Испании: за 12 туров одержал 10 побед и дважды сыграл вничью. Бланкос удачно выступают против «Райо Вальекано»: из 10 последних матчей выиграли девять раз и однажды уступили. Поставить на то, что хозяева не проиграют в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 2.20.

Карим Бензема. «Райо Вальекано» — «Реал»: Винисиус и Бензема вспомнят, как уничтожать соперников

«Реал» отличался в каждом матче сезона (19 игр во всех турнирах), причем меньше двух мячей мадридцы забили лишь в четырех встречах, а в восьми заколачивали минимум три гола. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 1.74, ИТМ2 (1.5) — в 2.10.

Эти рынки на хозяев предложены за 3.40 и 1.31 соответственно.

«Райо» забивает не так много, но отличался почти в каждом туре чемпионата — без голов команда провела лишь три матча. Поставить на то, что в предстоящей игре отличатся обе команды, можно с котировкой 1.82. «Обе забьют — нет» идет за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
0
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«Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 7 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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