«Райо Вальекано» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 7 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
В 13-м туре ла лиги «Реал» встретится с соперником из Мадрида — «Райо Вальекано». Игра пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас», арбитр Хуан Мартинес Мунуэра даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.71, что составляет примерно 57% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 5.20 (18%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.00 (25%).
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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча отражают большое преимущество сливочных:
• победа «Реала» 1:0 идет за 7.00;
• ничья 1:1 — за 7.20;
• успех гостей 2:0 — за 7.70.
Коллектив Анчелотти не проиграл еще ни одного матча в чемпионате Испании: за 12 туров одержал 10 побед и дважды сыграл вничью. Бланкос удачно выступают против «Райо Вальекано»: из 10 последних матчей выиграли девять раз и однажды уступили. Поставить на то, что хозяева не проиграют в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 2.20.
«Реал» отличался в каждом матче сезона (19 игр во всех турнирах), причем меньше двух мячей мадридцы забили лишь в четырех встречах, а в восьми заколачивали минимум три гола. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 1.74, ИТМ2 (1.5) — в 2.10.
Эти рынки на хозяев предложены за 3.40 и 1.31 соответственно.
«Райо» забивает не так много, но отличался почти в каждом туре чемпионата — без голов команда провела лишь три матча. Поставить на то, что в предстоящей игре отличатся обе команды, можно с котировкой 1.82. «Обе забьют — нет» идет за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2