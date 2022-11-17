Надаль — Рууд: испанец завершит сезон громким поражением

17 ноября в заключительном матче группового этапа Итогового турнира года среди мужчин Рафаэль Надаль сыграет с Каспером Руудом. Встреча испанца и норвежца начнется в 16.05 по московскому времени. В России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Рууда фаворитом, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Надаля оценен в 2.60 (35%).

При ставке в 1000 рублей на испанца выплата составит 2600 рублей, а чистая прибыль — 1600 рублей.

Эксперты считают, что норвежец закроет соперника в двух сетах, на счет 2-0 котировка — 2.30.

Однако вы можете подстраховать Надаля с форой по геймам: Ф1(+2.5) идет за 1.97, Ф2(-2.5) — за 1.87.

На то, что Рафа выиграет хотя бы одну партию, коэффициент — 1.58, на ТБ 2.5 сета — 2.60.

Ставку на тай-брейк в игре можно сделать за 2.20. Его отсутствие оценено в 1.60.

Прогноз и ставка на матч Рафаэль Надаль — Каспер Рууд

Надаль проиграл первые два матча Фритцу и Оже-Альяссиму, лишившись шансов на плей-офф. Рууд, напротив, обе встречи выиграл. Кажется, что мотивации ни у кого нет, но на самом деле она присутствует у норвежца. Каспер проиграл Рафе в финале «Ролан Гаррос» и сказал, что постарается взять реванш. Для него важно одолеть легендарного испанца даже в ничего не значащем матче. Надаль же сказал, что для него уже начался новый сезон — победа в заключительном матче ему в общем-то не нужна.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.53.