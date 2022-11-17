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Сегодня, 13:15

Надаль — Рууд: испанец завершит сезон громким поражением

Евгений Коростелев
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

17 ноября в заключительном матче группового этапа Итогового турнира года среди мужчин Рафаэль Надаль сыграет с Каспером Руудом. Встреча испанца и норвежца начнется в 16.05 по московскому времени. В России она показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Рууда фаворитом, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Надаля оценен в 2.60 (35%).

При ставке в 1000 рублей на испанца выплата составит 2600 рублей, а чистая прибыль — 1600 рублей.

Эксперты считают, что норвежец закроет соперника в двух сетах, на счет 2-0 котировка — 2.30.

Однако вы можете подстраховать Надаля с форой по геймам: Ф1(+2.5) идет за 1.97, Ф2(-2.5) — за 1.87.

На то, что Рафа выиграет хотя бы одну партию, коэффициент — 1.58, на ТБ 2.5 сета — 2.60.

Ставку на тай-брейк в игре можно сделать за 2.20. Его отсутствие оценено в 1.60.

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Прогноз и ставка на матч Рафаэль Надаль — Каспер Рууд

Надаль проиграл первые два матча Фритцу и Оже-Альяссиму, лишившись шансов на плей-офф. Рууд, напротив, обе встречи выиграл. Кажется, что мотивации ни у кого нет, но на самом деле она присутствует у норвежца. Каспер проиграл Рафе в финале «Ролан Гаррос» и сказал, что постарается взять реванш. Для него важно одолеть легендарного испанца даже в ничего не значащем матче. Надаль же сказал, что для него уже начался новый сезон — победа в заключительном матче ему в общем-то не нужна.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.53.

Теннис
Прогнозы на спорт
Каспер Рууд
Рафаэль Надаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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