17 ноября в товарищеском матче сборная России сыграет со сборной Таджикистана. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на Центральном республиканском стадионе Душанбе, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч Премьер». Старт трансляции — 17.55 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на команду Карпина можно за 1.43, это примерно 69% вероятности. Ничья доступна за 4.90 (21%), успех хозяев — за 8.20 (10%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что Таджикистан не уступит дома, оформите ставку за 3.00.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.73, Ф2(-1.5) — за 2.10.

После отстранения от международных турниров сборная России уже сыграла один матч — с командой Киргизии. Тогда наши парни победили 2:1. Вариант «обе забьют» в игре с Таджикистаном идет за 1.96, тотал больше 2.5 мяча — за 1.72.

Лучшие шансы отличиться за Россию у Федора Чалова и Александра Соболева — по 2.25.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу России за 6.50.

Прогноз и ставка на матч Таджикистан — Россия

Сборная России уже провела один матч в новых реалиях, и, судя по всему, особо напрягаться в таких играх не намерена. Однако в команде много атакующих игроков, все лучшие бомбардиры вызваны. Чалов, Соболев, Сычевой и Комличенко наверняка организуют не один гол. Правда, мотивация команды Таджикистана может помочь забить хотя бы мяч в ответ. В общем, справедливо ждать результативную встречу.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.