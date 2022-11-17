Таджикистан — Россия: прогноз на товарищеский матч 17 ноября 2022 года
17 ноября в товарищеском матче сборная России сыграет со сборной Таджикистана. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на Центральном республиканском стадионе Душанбе, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч Премьер». Старт трансляции — 17.55 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на команду Карпина можно за 1.43, это примерно 69% вероятности. Ничья доступна за 4.90 (21%), успех хозяев — за 8.20 (10%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.
Если считаете, что Таджикистан не уступит дома, оформите ставку за 3.00.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.73, Ф2(-1.5) — за 2.10.
После отстранения от международных турниров сборная России уже сыграла один матч — с командой Киргизии. Тогда наши парни победили 2:1. Вариант «обе забьют» в игре с Таджикистаном идет за 1.96, тотал больше 2.5 мяча — за 1.72.
Лучшие шансы отличиться за Россию у Федора Чалова и Александра Соболева — по 2.25.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу России за 6.50.
Прогноз и ставка на матч Таджикистан — Россия
Сборная России уже провела один матч в новых реалиях, и, судя по всему, особо напрягаться в таких играх не намерена. Однако в команде много атакующих игроков, все лучшие бомбардиры вызваны. Чалов, Соболев, Сычевой и Комличенко наверняка организуют не один гол. Правда, мотивация команды Таджикистана может помочь забить хотя бы мяч в ответ. В общем, справедливо ждать результативную встречу.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2