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Таджикистан — Россия: прогноз на товарищеский матч 17 ноября 2022 года

Прогноз на товарищеский матч Таджикистан — Россия 17 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Валерий Карпин.
Фото Global Look Press

17 ноября в товарищеском матче сборная России сыграет со сборной Таджикистана. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на Центральном республиканском стадионе Душанбе, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч Премьер». Старт трансляции — 17.55 мск.

Товарищеские матчи.
17 нояб, 18:00. Pamir Stadium (Душанбе)
Таджикистан
Россия

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на команду Карпина можно за 1.43, это примерно 69% вероятности. Ничья доступна за 4.90 (21%), успех хозяев — за 8.20 (10%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что Таджикистан не уступит дома, оформите ставку за 3.00.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.73, Ф2(-1.5) — за 2.10.

После отстранения от международных турниров сборная России уже сыграла один матч — с командой Киргизии. Тогда наши парни победили 2:1. Вариант «обе забьют» в игре с Таджикистаном идет за 1.96, тотал больше 2.5 мяча — за 1.72.

Лучшие шансы отличиться за Россию у Федора Чалова и Александра Соболева — по 2.25.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу России за 6.50.

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Прогноз и ставка на матч Таджикистан — Россия

Сборная России уже провела один матч в новых реалиях, и, судя по всему, особо напрягаться в таких играх не намерена. Однако в команде много атакующих игроков, все лучшие бомбардиры вызваны. Чалов, Соболев, Сычевой и Комличенко наверняка организуют не один гол. Правда, мотивация команды Таджикистана может помочь забить хотя бы мяч в ответ. В общем, справедливо ждать результативную встречу.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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