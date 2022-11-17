17 ноября лидирующий в КХЛ СКА в матче регулярного чемпионата встретится с кризисным «Ак Барсом». Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены», начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей небольшими фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.37, это примерно 41% вероятности. Успех хозяев доступен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 4.00 (25%).

Ждете очередную победу петербуржцев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш СКА при благополучном исходе принесет 2340 рублей.

Также на игру предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.90, Ф2(+1.5) — за 1.25;

• Ф2(-1.5) идет за 3.20, Ф1(+1.5) — за 1.35.

СКА — самая результативная команда КХЛ. Коллектив Романа Ротенберга забросил уже 111 шайб за 31 матч, а в среднем за игру забивает 3.58 гола. В прошлом матче петербуржцы разгромили минское «Динамо» ((7:2). Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы оценен в 1.94, ИТМ2 (2.5) — в 1.86.

«Ак Барс» отличается реже: в среднем лишь 2.38 раза за игру, но в последних трех встречах заколачивал минимум три гола. ИТБ1 (2.5) идет за 2.16, ИТМ1 (2.5) — за 1.69.

Общий тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — СКА 17 ноября 2022 года

СКА — самая результативная команда сезона. Петербуржцы за 31 матч лишь шесть раз забрасывали меньше трех шайб. Казанцы, несмотря на три поражения подряд, показали в этих встречах хорошую результативность — забивали минимум три раза за игру. Также команда Олега Знарка достаточно много пропускает: в среднем — 2.62 гола за матч, а в трех последних встречах получали в свои ворота минимум четыре шайбы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.70.