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«Ак Барс» — СКА: прогноз на матч КХЛ 17 ноября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА 17 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Игроки СКА празднуют гол.
Фото Global Look Press

17 ноября лидирующий в КХЛ СКА в матче регулярного чемпионата встретится с кризисным «Ак Барсом». Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены», начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 по московскому времени.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей небольшими фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.37, это примерно 41% вероятности. Успех хозяев доступен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 4.00 (25%).

Ждете очередную победу петербуржцев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш СКА при благополучном исходе принесет 2340 рублей.

Также на игру предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.90, Ф2(+1.5) — за 1.25;

• Ф2(-1.5) идет за 3.20, Ф1(+1.5) — за 1.35.

СКА — самая результативная команда КХЛ. Коллектив Романа Ротенберга забросил уже 111 шайб за 31 матч, а в среднем за игру забивает 3.58 гола. В прошлом матче петербуржцы разгромили минское «Динамо» ((7:2). Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы оценен в 1.94, ИТМ2 (2.5) — в 1.86.

«Ак Барс» отличается реже: в среднем лишь 2.38 раза за игру, но в последних трех встречах заколачивал минимум три гола. ИТБ1 (2.5) идет за 2.16, ИТМ1 (2.5) — за 1.69.

Общий тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20.

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Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — СКА 17 ноября 2022 года

СКА — самая результативная команда сезона. Петербуржцы за 31 матч лишь шесть раз забрасывали меньше трех шайб. Казанцы, несмотря на три поражения подряд, показали в этих встречах хорошую результативность — забивали минимум три раза за игру. Также команда Олега Знарка достаточно много пропускает: в среднем — 2.62 гола за матч, а в трех последних встречах получали в свои ворота минимум четыре шайбы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.70.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК СКА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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