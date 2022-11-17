«Ак Барс» — СКА: прогноз на матч КХЛ 17 ноября 2022 года
17 ноября лидирующий в КХЛ СКА в матче регулярного чемпионата встретится с кризисным «Ак Барсом». Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены», начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей небольшими фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.37, это примерно 41% вероятности. Успех хозяев доступен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 4.00 (25%).
Ждете очередную победу петербуржцев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш СКА при благополучном исходе принесет 2340 рублей.
Также на игру предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 3.90, Ф2(+1.5) — за 1.25;
• Ф2(-1.5) идет за 3.20, Ф1(+1.5) — за 1.35.
СКА — самая результативная команда КХЛ. Коллектив Романа Ротенберга забросил уже 111 шайб за 31 матч, а в среднем за игру забивает 3.58 гола. В прошлом матче петербуржцы разгромили минское «Динамо» ((7:2). Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы оценен в 1.94, ИТМ2 (2.5) — в 1.86.
«Ак Барс» отличается реже: в среднем лишь 2.38 раза за игру, но в последних трех встречах заколачивал минимум три гола. ИТБ1 (2.5) идет за 2.16, ИТМ1 (2.5) — за 1.69.
Общий тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20.
Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — СКА 17 ноября 2022 года
СКА — самая результативная команда сезона. Петербуржцы за 31 матч лишь шесть раз забрасывали меньше трех шайб. Казанцы, несмотря на три поражения подряд, показали в этих встречах хорошую результативность — забивали минимум три раза за игру. Также команда Олега Знарка достаточно много пропускает: в среднем — 2.62 гола за матч, а в трех последних встречах получали в свои ворота минимум четыре шайбы.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2