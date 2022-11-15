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Сегодня, 14:45

Надаль — Оже-Альяссим: испанец и канадец хорошенько затянут матч

Евгений Коростелев
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

15 ноября на Итоговом турнире года среди мужчин состоится матч между проигравшими в первом туре Рафаэлем Надалем и Феликом Оже-Альяссимом. Игра пройдет в турине и начнется в 16.05 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 2-0 в пользу испанца.

При этом аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей игры канадца. На победу Феликса можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Успех Надаля доступен за 2.25 (41%).

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При ставке в 1000 рублей на триумф Рафы в случае его выигрыша выплата составит 2250 рублей.

Победа испанца с форой (+2.5) гейма доступна за приятные 1.76, Ф2(-2.5) — за 2.07.

Считаете, что соперники проведут на корте максимальные три сета? Коэффициент на это событие — 2.38.

Если любите подбрасывать монетку, тогда для вас вариант «кто первым подаст в матче» за 1.85 на обоих игроков.

Кто первым сделает брейк в стартовой партии? Оже — 1.85, Надаль — 2.65, никто не выиграет чужую подачу — за 5.00.

Два брейка подряд можно оформить за 2.30.

Есть подарок фанатам статистики: какой процент первой подачи покажут игроки. ИТБ1 (63.5) идет за 1.85, ИТБ1 (65.5) — за те же 1.85.

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Прогноз и ставка на матч Рафаэль Надаль — Феликс Оже-Альяссим

Надаль известен своими обрядами во время матчей — расставленными в определенном порядке бутылочками и поправленными в свойственной ему манере волосами уже никого не удивить. Да, испанец очень долго готовиться к подаче, а после поражения в первом круге от Фрица будет делать это еще тщательнее — каждое очко станет на вес золота.

Оже на последних турнирах здорово играет на подаче соперников и точно выдержит продолжительные обмены ударами с Рафой. Длительные розыгрыши плюс тщательная подготовка Надаля к ним обеспечат в какой-то момент 8-минутный или даже еще более продолжительный гейм.

Рекомендуемая ставка: самый продолжительный гейм — 7.5 минут, коэффициент — 1.85.

Теннис
Прогнозы на спорт
Рафаэль Надаль
Феликс Оже-Альяссим
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ЦСКА — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 15 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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