Надаль — Оже-Альяссим: испанец и канадец хорошенько затянут матч
15 ноября на Итоговом турнире года среди мужчин состоится матч между проигравшими в первом туре Рафаэлем Надалем и Феликом Оже-Альяссимом. Игра пройдет в турине и начнется в 16.05 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 2-0 в пользу испанца.
При этом аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей игры канадца. На победу Феликса можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Успех Надаля доступен за 2.25 (41%).
При ставке в 1000 рублей на триумф Рафы в случае его выигрыша выплата составит 2250 рублей.
Победа испанца с форой (+2.5) гейма доступна за приятные 1.76, Ф2(-2.5) — за 2.07.
Считаете, что соперники проведут на корте максимальные три сета? Коэффициент на это событие — 2.38.
Если любите подбрасывать монетку, тогда для вас вариант «кто первым подаст в матче» за 1.85 на обоих игроков.
Кто первым сделает брейк в стартовой партии? Оже — 1.85, Надаль — 2.65, никто не выиграет чужую подачу — за 5.00.
Два брейка подряд можно оформить за 2.30.
Есть подарок фанатам статистики: какой процент первой подачи покажут игроки. ИТБ1 (63.5) идет за 1.85, ИТБ1 (65.5) — за те же 1.85.
Прогноз и ставка на матч Рафаэль Надаль — Феликс Оже-Альяссим
Надаль известен своими обрядами во время матчей — расставленными в определенном порядке бутылочками и поправленными в свойственной ему манере волосами уже никого не удивить. Да, испанец очень долго готовиться к подаче, а после поражения в первом круге от Фрица будет делать это еще тщательнее — каждое очко станет на вес золота.
Оже на последних турнирах здорово играет на подаче соперников и точно выдержит продолжительные обмены ударами с Рафой. Длительные розыгрыши плюс тщательная подготовка Надаля к ним обеспечат в какой-то момент 8-минутный или даже еще более продолжительный гейм.
Рекомендуемая ставка: самый продолжительный гейм — 7.5 минут, коэффициент — 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2