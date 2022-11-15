Надаль — Оже-Альяссим: испанец и канадец хорошенько затянут матч

15 ноября на Итоговом турнире года среди мужчин состоится матч между проигравшими в первом туре Рафаэлем Надалем и Феликом Оже-Альяссимом. Игра пройдет в турине и начнется в 16.05 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 2-0 в пользу испанца.

При этом аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей игры канадца. На победу Феликса можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Успех Надаля доступен за 2.25 (41%).

При ставке в 1000 рублей на триумф Рафы в случае его выигрыша выплата составит 2250 рублей.

Победа испанца с форой (+2.5) гейма доступна за приятные 1.76, Ф2(-2.5) — за 2.07.

Считаете, что соперники проведут на корте максимальные три сета? Коэффициент на это событие — 2.38.

Если любите подбрасывать монетку, тогда для вас вариант «кто первым подаст в матче» за 1.85 на обоих игроков.

Кто первым сделает брейк в стартовой партии? Оже — 1.85, Надаль — 2.65, никто не выиграет чужую подачу — за 5.00.

Два брейка подряд можно оформить за 2.30.

Есть подарок фанатам статистики: какой процент первой подачи покажут игроки. ИТБ1 (63.5) идет за 1.85, ИТБ1 (65.5) — за те же 1.85.

Прогноз и ставка на матч Рафаэль Надаль — Феликс Оже-Альяссим

Надаль известен своими обрядами во время матчей — расставленными в определенном порядке бутылочками и поправленными в свойственной ему манере волосами уже никого не удивить. Да, испанец очень долго готовиться к подаче, а после поражения в первом круге от Фрица будет делать это еще тщательнее — каждое очко станет на вес золота.

Оже на последних турнирах здорово играет на подаче соперников и точно выдержит продолжительные обмены ударами с Рафой. Длительные розыгрыши плюс тщательная подготовка Надаля к ним обеспечат в какой-то момент 8-минутный или даже еще более продолжительный гейм.

Рекомендуемая ставка: самый продолжительный гейм — 7.5 минут, коэффициент — 1.85.