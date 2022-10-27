Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

ПСВ — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги Европы 27 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы ПСВ — «Арсенал» 27 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Гранит Джака празднует гол.
Фото Global Look Press

27 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» попробует повторно разобраться с ПСВ, на этот раз — на выезде. Матч начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Филипс», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.30 мск. Рассудит команды итальянский арбитр Марко ди Белло.

Лига Европы. Группа A
27 окт, 19:45. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Арсенал

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в «Арсенал»: поставить на победу «канониров» можно за 2.46, это примерно 40% вероятности. Успех хозяев оценили в 2.85 (35%), ничью — в 3.70 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу ПСВ в случае положительного исхода выплата составит 2850 рублей.

Если считаете, что голландцы не уступят дома, оформите ставку за 1.59.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.08, Ф2(0) — за 1.80.

Аналитики твердо убеждены в результативности матча — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.69. Однако статистика против такого исхода — лондонцы играли с ПСВ восемь раз, и в семи встречах «верх» по голам не прошел. Также в четырех прошедших матчах «Арсенала» в АПЛ и Лиге Европы «верха» не было, так что стоит присмотреться к обратному исходу — тотал меньше 2.5 мяча идет за 2.24.

Вариант «обе забьют» также не вызвал у экспертов сомнений и предложен за 1.59. Но со статистикой такая уверенность тоже не бьется — за восемь личных встреч обмен голами случился только три раза. К тому же в прошедших четырех матчах «Арсенала» три раза проходила ставка «обе забьют — нет», оформить ее можно за 2.36.

Ожидаете голов от кого-то персонально? Судя по котировкам, лучшие шансы забить за ПСВ у Гуса Тиля (4.00), за «Арсенал» может отличиться Эдди Нкетиа (3.00).

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.00.

Микель Артета. ПСВ — «Арсенал»: голевая машина из Эйндховена не испугает лидера АПЛ

Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Арсенал»

«Арсенал» — лидер АПЛ и группы А Лиги Европы. Но, несмотря на это, у них происходит естественный спад (в четырех матчах подряд они не могут забить больше одного мяча). Тем не менее это никак не отражается на результатах — за указанный отрезок «канониры» заработали 10 баллов из 12 возможных. Плюс история личных встреч команд вырисовывает ставку на низкую результативность.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 2.24.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
0
Читайте также
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Российских волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду в Париже
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неделя фрибетов — супербонус БЕТСИТИ на Хэллоуин!
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости