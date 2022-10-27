ПСВ — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги Европы 27 октября 2022 года
27 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» попробует повторно разобраться с ПСВ, на этот раз — на выезде. Матч начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Филипс», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.30 мск. Рассудит команды итальянский арбитр Марко ди Белло.
Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в «Арсенал»: поставить на победу «канониров» можно за 2.46, это примерно 40% вероятности. Успех хозяев оценили в 2.85 (35%), ничью — в 3.70 (25%).
При ставке в 1000 рублей на победу ПСВ в случае положительного исхода выплата составит 2850 рублей.
Если считаете, что голландцы не уступят дома, оформите ставку за 1.59.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.08, Ф2(0) — за 1.80.
Аналитики твердо убеждены в результативности матча — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.69. Однако статистика против такого исхода — лондонцы играли с ПСВ восемь раз, и в семи встречах «верх» по голам не прошел. Также в четырех прошедших матчах «Арсенала» в АПЛ и Лиге Европы «верха» не было, так что стоит присмотреться к обратному исходу — тотал меньше 2.5 мяча идет за 2.24.
Вариант «обе забьют» также не вызвал у экспертов сомнений и предложен за 1.59. Но со статистикой такая уверенность тоже не бьется — за восемь личных встреч обмен голами случился только три раза. К тому же в прошедших четырех матчах «Арсенала» три раза проходила ставка «обе забьют — нет», оформить ее можно за 2.36.
Ожидаете голов от кого-то персонально? Судя по котировкам, лучшие шансы забить за ПСВ у Гуса Тиля (4.00), за «Арсенал» может отличиться Эдди Нкетиа (3.00).
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.00.
Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Арсенал»
«Арсенал» — лидер АПЛ и группы А Лиги Европы. Но, несмотря на это, у них происходит естественный спад (в четырех матчах подряд они не могут забить больше одного мяча). Тем не менее это никак не отражается на результатах — за указанный отрезок «канониры» заработали 10 баллов из 12 возможных. Плюс история личных встреч команд вырисовывает ставку на низкую результативность.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 2.24.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2