«Ференцварош» — «Монако»: прогноз на матч Лиги Европы 27 октября 2022 года
27 октября «Монако» Александра Головина отправится на сложный выезд в Венгрию, где сыграет с «Ференцварошем» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Команды встретятся на «Гроупама Арене» в Будапеште, стартовый свисток арбитра Энеа Йорги прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 1.92, что составляет приблизительно 51% вероятности. Успех хозяев идет за 4.10 (23%), даже на ничью котировка немного ниже — 3.80 (26%).
Верите в выигрыш команды Станислава Черчесова? Ставка в 1000 рублей на триумф «Ференцвароша» при благополучном исходе принесет 4100 рублей.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча намекают на преимущество монегасков:
• ничья 1:1 идет за 7.10;
• победа гостей 2:1 — за 8.00;
• успех 1:0 — за 8.30.
«Ференцварош» возглавляет группу Н: «зеленые орлы» набрали девять очков, в том числе обыграли «Монако» на выезде (1:0). Единственное поражение коллектив Черчесова потерпел в Белграде от «Црвены Звезды» (1:4). Верите, что в предстоящей встрече хозяева не проиграют? Этот рынок оценен в 1.94.
Монегаски на групповом этапе забивают ровно по голу за матч, венгры — 1.75. Ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.23.
Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.66. Обратный рынок доступен за 2.22.
Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Монако» 27 октября 2022 года
Команда Черчесова забивала в каждом матче группового этапа, монегаски отличились лишь в двух встречах, но в последнее время набрали отличную форму. В четырех из последних семи игр во всех турнирах «Монако» забивал минимум три мяча, всего же в сезоне монегаски не отличались только в двух матчах — как раз в Лиге Европы.
При этом команды неуверенно действуют в обороне: «Ференцварош» отыграл на ноль только в одной встрече из последних семи во всех турнирах, «Монако» — в двух за тот же период.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2