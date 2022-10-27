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«Ференцварош» — «Монако»: прогноз на матч Лиги Европы 27 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Монако» 27 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Монако» в матче чемпионата Франции с «Нантом».
Фото Global Look Press

27 октября «Монако» Александра Головина отправится на сложный выезд в Венгрию, где сыграет с «Ференцварошем» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Команды встретятся на «Гроупама Арене» в Будапеште, стартовый свисток арбитра Энеа Йорги прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Лига Европы. Группа H
27 окт, 22:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Монако

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 1.92, что составляет приблизительно 51% вероятности. Успех хозяев идет за 4.10 (23%), даже на ничью котировка немного ниже — 3.80 (26%).

Верите в выигрыш команды Станислава Черчесова? Ставка в 1000 рублей на триумф «Ференцвароша» при благополучном исходе принесет 4100 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча намекают на преимущество монегасков:

• ничья 1:1 идет за 7.10;

• победа гостей 2:1 — за 8.00;

• успех 1:0 — за 8.30.

«Ференцварош» возглавляет группу Н: «зеленые орлы» набрали девять очков, в том числе обыграли «Монако» на выезде (1:0). Единственное поражение коллектив Черчесова потерпел в Белграде от «Црвены Звезды» (1:4). Верите, что в предстоящей встрече хозяева не проиграют? Этот рынок оценен в 1.94.

Монегаски на групповом этапе забивают ровно по голу за матч, венгры — 1.75. Ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.23.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.66. Обратный рынок доступен за 2.22.

Александр Головин. «Ференцварош» — «Монако»: команды Черчесова и Головина устроят голевой фейерверк

Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Монако» 27 октября 2022 года

Команда Черчесова забивала в каждом матче группового этапа, монегаски отличились лишь в двух встречах, но в последнее время набрали отличную форму. В четырех из последних семи игр во всех турнирах «Монако» забивал минимум три мяча, всего же в сезоне монегаски не отличались только в двух матчах — как раз в Лиге Европы.

При этом команды неуверенно действуют в обороне: «Ференцварош» отыграл на ноль только в одной встрече из последних семи во всех турнирах, «Монако» — в двух за тот же период.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Монако
ФК Ференцварош
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
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 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
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 - : -
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 - : -
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