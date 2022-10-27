27 октября «Монако» Александра Головина отправится на сложный выезд в Венгрию, где сыграет с «Ференцварошем» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Команды встретятся на «Гроупама Арене» в Будапеште, стартовый свисток арбитра Энеа Йорги прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 1.92, что составляет приблизительно 51% вероятности. Успех хозяев идет за 4.10 (23%), даже на ничью котировка немного ниже — 3.80 (26%).

Верите в выигрыш команды Станислава Черчесова? Ставка в 1000 рублей на триумф «Ференцвароша» при благополучном исходе принесет 4100 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча намекают на преимущество монегасков:

• ничья 1:1 идет за 7.10;

• победа гостей 2:1 — за 8.00;

• успех 1:0 — за 8.30.

«Ференцварош» возглавляет группу Н: «зеленые орлы» набрали девять очков, в том числе обыграли «Монако» на выезде (1:0). Единственное поражение коллектив Черчесова потерпел в Белграде от «Црвены Звезды» (1:4). Верите, что в предстоящей встрече хозяева не проиграют? Этот рынок оценен в 1.94.

Монегаски на групповом этапе забивают ровно по голу за матч, венгры — 1.75. Ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.23.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.66. Обратный рынок доступен за 2.22.

Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Монако» 27 октября 2022 года

Команда Черчесова забивала в каждом матче группового этапа, монегаски отличились лишь в двух встречах, но в последнее время набрали отличную форму. В четырех из последних семи игр во всех турнирах «Монако» забивал минимум три мяча, всего же в сезоне монегаски не отличались только в двух матчах — как раз в Лиге Европы.

При этом команды неуверенно действуют в обороне: «Ференцварош» отыграл на ноль только в одной встрече из последних семи во всех турнирах, «Монако» — в двух за тот же период.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.