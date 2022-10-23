«Рома» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 23 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
23 октября в центральном матче 11-го тура чемпионата Италии «Рома» встретится с «Наполи». Игра пройдет в Риме и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск. Главным арбитром встречи назначен Массимилиано Иррати.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у лидирующего в серии А «Наполи» чуть больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.60 (25%), успех «Ромы» — в 2.85 (35%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 3600 рублей, чистая прибыль составит 2600 рублей.
Две последние встречи между командами завершились вничью. На то, что римляне снова не проиграют, котировка — 1.57.
В семи последних матчах с участием «Наполи» было забито три мяча и более, поэтому стоит присмотреться к ТБ 2.5 за 1.87. При этом ТМ 2.5 оценен в 2.00.
В четырех из пяти предыдущих матчей «Ромы» случился обмен голами, у неаполитанцев — в шести подряд. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.71, «обе забьют — нет» — за 2.14.
На гол с 1-й по 15-ю минуту предложено сделать ставку за 3.20, в заключительную 15-минутку — за 2.00.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2