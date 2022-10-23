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«Рома» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 23 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Наполи» 23 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

23 октября в центральном матче 11-го тура чемпионата Италии «Рома» встретится с «Наполи». Игра пройдет в Риме и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск. Главным арбитром встречи назначен Массимилиано Иррати.

Италия. Серия А. 11-й тур
23 окт, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Наполи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у лидирующего в серии А «Наполи» чуть больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.60 (25%), успех «Ромы» — в 2.85 (35%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 3600 рублей, чистая прибыль составит 2600 рублей.

Две последние встречи между командами завершились вничью. На то, что римляне снова не проиграют, котировка — 1.57.

В семи последних матчах с участием «Наполи» было забито три мяча и более, поэтому стоит присмотреться к ТБ 2.5 за 1.87. При этом ТМ 2.5 оценен в 2.00.

В четырех из пяти предыдущих матчей «Ромы» случился обмен голами, у неаполитанцев — в шести подряд. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.71, «обе забьют — нет» — за 2.14.

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На гол с 1-й по 15-ю минуту предложено сделать ставку за 3.20, в заключительную 15-минутку — за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.50.

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ФК Наполи
ФК Рома
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«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 23 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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