23 октября в центральном матче 11-го тура чемпионата Италии «Рома» встретится с «Наполи». Игра пройдет в Риме и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск. Главным арбитром встречи назначен Массимилиано Иррати.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у лидирующего в серии А «Наполи» чуть больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.60 (25%), успех «Ромы» — в 2.85 (35%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 3600 рублей, чистая прибыль составит 2600 рублей.

Две последние встречи между командами завершились вничью. На то, что римляне снова не проиграют, котировка — 1.57.

В семи последних матчах с участием «Наполи» было забито три мяча и более, поэтому стоит присмотреться к ТБ 2.5 за 1.87. При этом ТМ 2.5 оценен в 2.00.

В четырех из пяти предыдущих матчей «Ромы» случился обмен голами, у неаполитанцев — в шести подряд. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.71, «обе забьют — нет» — за 2.14.

На гол с 1-й по 15-ю минуту предложено сделать ставку за 3.20, в заключительную 15-минутку — за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.50.