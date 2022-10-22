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Сегодня, 15:15

Экспресс на UFC с коэффициентом 4.71: Ян и Махачев закончат бои досрочно

Артем Белинин
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Петр Ян и Алджамейн Стерлинг.
Фото Global Look Press

22 октября на UFC 280 выступят два российских бойца. Ислам Махачев схлестнется с Чарльзом Оливейрой в главном событии вечера — на кону чемпионский пояс в легком весе. Чуть раньше Петр Ян подерется с Шоном О`Мэлли — победитель этого противостояния получит право участвовать в чемпионском бою в легчайшей категории.

Ислам Махачев — Чарльз Оливейра (22 октября)

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом Ислама. Поставить на победу российского бойца можно за 1.45, это примерно 66% вероятности исхода. Успех Чарльза Оливейры доступен за 3.00 (33%), ничья — за 60.0 (1%).

Махачев — боец универсальный, но, несмотря на семилетний стаж в UFC, опытным его не назовешь. Топовых соперников в его карьере не было, Чарльз Оливейра — первый по-настоящему элитный оппозиционер.

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С бразильцем россиянина объединяет стиль ведения боя. Ислам всесторонне развит, но крен в сторону борьбы присутствует. В случае Оливейры даже о крене говорить не приходится — подавляющее большинство своих побед (21 из 33) он одержал именно сабмишеном. Так что сомневаться не стоит — бойцы отправятся в партер и там выяснят, кто сильнее. Вероятно, даже не станут ждать судейского решения (не в их стиле) и бой закончится удушением/болевым.

Рекомендуемая ставка: бой закончится болевым/удушающим за 1.85.

Петр Ян — Шон О`Мэлли (22 октября)

В данном случае фаворитом оказался Петр Ян — поставить на него можно за 1.41 (66%). Ничья доступна за 25.0 (4%), победа американца — за 3.30 (30%).

В отличие от боя Махачев — Оливейра, здесь встретятся два ударника, всегда готовые к нокауту. У Яна на счету за карьеру семь таких побед, у Шона — 11. Вот только разница у бойцов существенная — Сахарок, как и Ислам Махачев, еще не проходил стресс-тест топовыми бойцами. И Петр Ян — не лучший выбор для дебюта, учитывая его опыт и набор качеств.

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На стороне О`Мэлли антропометрия — он попросту выше Петра. Так что достать до головы соперника сможет. Но такие же шансы есть и у Яна, за счет опыта выступлений с классными бойцами — а значит, ждем от боя зрелищного нокаута.

Рекомендуемая ставка: бой завершится нокаутом/добиванием за 2.55.

Экспресс выглядит следующим образом:

• Махачев — Оливейра, бой завершится болевым/удушающим за 1.85;

• Ян — О`Мэлли, бой завершится нокаутом/добиванием за 2.55.

Итоговый коэффициент: 1.85 х 2.55 = 4.71.

Прогнозы на спорт
Ислам Махачев
Петр Ян
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
1
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Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: прогноз на бой UFC 22 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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