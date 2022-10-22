Экспресс на UFC с коэффициентом 4.71: Ян и Махачев закончат бои досрочно

22 октября на UFC 280 выступят два российских бойца. Ислам Махачев схлестнется с Чарльзом Оливейрой в главном событии вечера — на кону чемпионский пояс в легком весе. Чуть раньше Петр Ян подерется с Шоном О`Мэлли — победитель этого противостояния получит право участвовать в чемпионском бою в легчайшей категории.

Ислам Махачев — Чарльз Оливейра (22 октября)

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом Ислама. Поставить на победу российского бойца можно за 1.45, это примерно 66% вероятности исхода. Успех Чарльза Оливейры доступен за 3.00 (33%), ничья — за 60.0 (1%).

Махачев — боец универсальный, но, несмотря на семилетний стаж в UFC, опытным его не назовешь. Топовых соперников в его карьере не было, Чарльз Оливейра — первый по-настоящему элитный оппозиционер.

С бразильцем россиянина объединяет стиль ведения боя. Ислам всесторонне развит, но крен в сторону борьбы присутствует. В случае Оливейры даже о крене говорить не приходится — подавляющее большинство своих побед (21 из 33) он одержал именно сабмишеном. Так что сомневаться не стоит — бойцы отправятся в партер и там выяснят, кто сильнее. Вероятно, даже не станут ждать судейского решения (не в их стиле) и бой закончится удушением/болевым.

Рекомендуемая ставка: бой закончится болевым/удушающим за 1.85.

Петр Ян — Шон О`Мэлли (22 октября)

В данном случае фаворитом оказался Петр Ян — поставить на него можно за 1.41 (66%). Ничья доступна за 25.0 (4%), победа американца — за 3.30 (30%).

В отличие от боя Махачев — Оливейра, здесь встретятся два ударника, всегда готовые к нокауту. У Яна на счету за карьеру семь таких побед, у Шона — 11. Вот только разница у бойцов существенная — Сахарок, как и Ислам Махачев, еще не проходил стресс-тест топовыми бойцами. И Петр Ян — не лучший выбор для дебюта, учитывая его опыт и набор качеств.

На стороне О`Мэлли антропометрия — он попросту выше Петра. Так что достать до головы соперника сможет. Но такие же шансы есть и у Яна, за счет опыта выступлений с классными бойцами — а значит, ждем от боя зрелищного нокаута.

Рекомендуемая ставка: бой завершится нокаутом/добиванием за 2.55.

Экспресс выглядит следующим образом:

• Махачев — Оливейра, бой завершится болевым/удушающим за 1.85;

• Ян — О`Мэлли, бой завершится нокаутом/добиванием за 2.55.

Итоговый коэффициент: 1.85 х 2.55 = 4.71.