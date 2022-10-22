Экспресс на UFC с коэффициентом 4.71: Ян и Махачев закончат бои досрочно
22 октября на UFC 280 выступят два российских бойца. Ислам Махачев схлестнется с Чарльзом Оливейрой в главном событии вечера — на кону чемпионский пояс в легком весе. Чуть раньше Петр Ян подерется с Шоном О`Мэлли — победитель этого противостояния получит право участвовать в чемпионском бою в легчайшей категории.
Ислам Махачев — Чарльз Оливейра (22 октября)
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом Ислама. Поставить на победу российского бойца можно за 1.45, это примерно 66% вероятности исхода. Успех Чарльза Оливейры доступен за 3.00 (33%), ничья — за 60.0 (1%).
Махачев — боец универсальный, но, несмотря на семилетний стаж в UFC, опытным его не назовешь. Топовых соперников в его карьере не было, Чарльз Оливейра — первый по-настоящему элитный оппозиционер.
С бразильцем россиянина объединяет стиль ведения боя. Ислам всесторонне развит, но крен в сторону борьбы присутствует. В случае Оливейры даже о крене говорить не приходится — подавляющее большинство своих побед (21 из 33) он одержал именно сабмишеном. Так что сомневаться не стоит — бойцы отправятся в партер и там выяснят, кто сильнее. Вероятно, даже не станут ждать судейского решения (не в их стиле) и бой закончится удушением/болевым.
Рекомендуемая ставка: бой закончится болевым/удушающим за 1.85.
Петр Ян — Шон О`Мэлли (22 октября)
В данном случае фаворитом оказался Петр Ян — поставить на него можно за 1.41 (66%). Ничья доступна за 25.0 (4%), победа американца — за 3.30 (30%).
В отличие от боя Махачев — Оливейра, здесь встретятся два ударника, всегда готовые к нокауту. У Яна на счету за карьеру семь таких побед, у Шона — 11. Вот только разница у бойцов существенная — Сахарок, как и Ислам Махачев, еще не проходил стресс-тест топовыми бойцами. И Петр Ян — не лучший выбор для дебюта, учитывая его опыт и набор качеств.
На стороне О`Мэлли антропометрия — он попросту выше Петра. Так что достать до головы соперника сможет. Но такие же шансы есть и у Яна, за счет опыта выступлений с классными бойцами — а значит, ждем от боя зрелищного нокаута.
Рекомендуемая ставка: бой завершится нокаутом/добиванием за 2.55.
Экспресс выглядит следующим образом:
• Махачев — Оливейра, бой завершится болевым/удушающим за 1.85;
• Ян — О`Мэлли, бой завершится нокаутом/добиванием за 2.55.
Итоговый коэффициент: 1.85 х 2.55 = 4.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1