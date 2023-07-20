«Нарва Транс» — «Пюник»: прогноз и ставка на матч Лиги конференций 20 июля 2023 года
20 июля пройдет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций между эстонским «Нарва Транс» и «Пюником» из Армении. В первой встрече коллектив из Еревана добился победы (2:0). Предстоящая игра пройдет на арене «Раквере Линнастаадион» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр поединка — Эндрю Дэйви из Северной Ирландии. В России легально не покажут это противостояние.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу «фениксов» в основное время можно с коэффициентом 1.20, что примерно 81% вероятности. Триумф хозяев оценен в фантастические 13.50 (5%), даже на ничью доступна гораздо меньшая котировка 6.02 (14%).
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«Нарва» никогда не проходила в еврокубках дальше первого раунда квалификации: более того, за 19 игр в отборах эстонцы не уступили лишь однажды — в 2001 году разгромили дома «Эльфсборг» (3:0), но на выезде влетели еще крупнее (0:5). Поставить на непоражение «Транса» в предстоящем поединке можно за 4.18.
Эксперты ждут много голов: тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.17.
Поставить на результативные удары от обеих команд можно за 2.43, обратный рынок идет за 1.57.
Прогноз и ставка на матч «Нарва Транс» — «Пюник»
«Пюник» выглядит огромным фаворитом: в первом поединке команда выиграла без особых проблем (2:0) и могла побеждать даже крупнее — по ударам коллектив из Армении многократно превзошел соперника (26 против двух). В прошлом сезоне «фениксы» выступали на групповом этапе Лиги конференций, в то время как «Нарва» ни разу не пробивалась даже дальше первого раунда квалификации в любом еврокубке. За 19 встреч на континентальном уровне эстонцы уступили в 18. Кажется, эта грустная статистика пополнится в ближайшем матче.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.68.
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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