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«Атлетико» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 24 сентября 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Атлетико» — «Реал» 24 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Давид Алаба («Реал»).
Фото Global Look Press

23 сентября на стадионе «Ванда Ментрополитано» пройдет мадридское дерби. «Атлетико» и «Реал» сойдутся в матче шестого тура чемпионата Испании, арбитр Хавьер Альберола Рохас даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: взять успех хозяев предлагают с коэффициентом 2.80, это приблизительно 34% вероятности. На триумф гостей доступна чуть меньшая котировка 2.55 (38%), ничья идет за 3.45 (28%).

Последнюю победу в дерби «индейцы» добыли как раз на домашнем поле в мае 2022 года (1:0). Поставить на то, что в предстоящем поединке подопечные Диего Симеоне хотя бы не уступят, можно за 1.55.

Тотал больше 2.5 гола дали за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85. Команды входят в топ-3 самых результативных в ла лиге.

Рынок на обмен забитыми мячами представлен за 1.76, обратный вариант оценили в 2.10.

Джуд Беллингем. Беллингем ведет атаку «Реала» в отсутствие Винисиуса. Но Симеоне найдет на него управу

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»

Джуд Беллингем и компания великолепно начали ла лигу: пять побед в пяти турах. «Реал» — единственная команда со стопроцентным результатом, благодаря чему занимает первую строчку. Триумфальное шествие бланкос продолжили и в Лиге чемпионов: на старте группового этапа оказались сильнее «Униона» (1:0). Итого — шесть выигрышей в шести матчах на всех фронтах.

«Атлетико» же выглядит очень нестабильно: парни Симеоне могут прихлопнуть «Райо Вальекано» (7:0), а в следующем туре влететь «Валенсии» (0:3). С учетом всех соревнований у мадридцев пока всего две виктории в шести встречах. Вряд ли непостоянные «индейцы» в состоянии доставить сливочным серьезные проблемы именно сейчас.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.85.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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