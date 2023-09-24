«Атлетико» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 24 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Центральное противостояние шестого тура ла лиги — мадридское дерби, в котором «Атлетико» схлестнется с «Реалом». Игра состоится 24 сентября на стадионе «Ванда Ментрополитано» пройдет мадридское дерби. Стартовый свисток рефери Хавьера Альберола Рохаса прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у соперников примерно равные шансы на успех. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.80, что составляет около 34% вероятности. Коэффициент на триумф гостей чуть меньше — 2.55 (38%), ничья идет за 3.45 (28%).
Последнюю победу в дерби «индейцы» добыли как раз на домашнем поле в мае 2022 года (1:0). Поставить на то, что в предстоящем поединке подопечные Диего Симеоне хотя бы не уступят, можно за 1.55.
Тотал больше 2.5 гола дали за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85. Команды входят в топ-3 самых результативных в ла лиге.
Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 мяча можно оформить за 2.41, ИТМ2 (1.5) — за 1.55. Эти рынки на «Атлетико» предложены за 2.54 и 1.50 соответственно.
Также доступен комбинированный вариант «обе забьют» и ТБ 2.5: он оценен в 2.31.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
7
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
8
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
9
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1