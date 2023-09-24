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«Атлетико» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 24 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Атлетико» — «Реал» 24 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Тони Кроос («Реал»).
Фото Global Look Press

Центральное противостояние шестого тура ла лиги — мадридское дерби, в котором «Атлетико» схлестнется с «Реалом». Игра состоится 24 сентября на стадионе «Ванда Ментрополитано» пройдет мадридское дерби. Стартовый свисток рефери Хавьера Альберола Рохаса прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у соперников примерно равные шансы на успех. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.80, что составляет около 34% вероятности. Коэффициент на триумф гостей чуть меньше — 2.55 (38%), ничья идет за 3.45 (28%).

Последнюю победу в дерби «индейцы» добыли как раз на домашнем поле в мае 2022 года (1:0). Поставить на то, что в предстоящем поединке подопечные Диего Симеоне хотя бы не уступят, можно за 1.55.

Джуд Беллингем. Беллингем ведет атаку «Реала» в отсутствие Винисиуса. Но Симеоне найдет на него управу

Тотал больше 2.5 гола дали за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.85. Команды входят в топ-3 самых результативных в ла лиге.

Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 мяча можно оформить за 2.41, ИТМ2 (1.5) — за 1.55. Эти рынки на «Атлетико» предложены за 2.54 и 1.50 соответственно.

Также доступен комбинированный вариант «обе забьют» и ТБ 2.5: он оценен в 2.31.

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«Атлетико» — «Реал»: Василий Уткин назвал игрока, который забьет в дерби
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
7
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
8
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
9
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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