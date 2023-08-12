«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 12 августа 2023 года
12 августа московский «Локомотив» в четвертом туре РПЛ сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится на «РЖД Арене» и начнется в 15.00 по столичному времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции намечен на 14.55 мск. Главным арбитром выступит Павел Кукуян.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы «Локомотива» на победу выше, чем у соперника. Взять ее можно с коэффициентом 2.01, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.98 (22%), успех «Крыльев» — за 3.49 (28%).
Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их выигрыша удвоит сумму и принесет 2010 рублей.
Условие «гости не проиграют» предложено за 1.85. В прошлом сезоне самарцы ни разу не уступили «Локо».
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в 2.35.
На то, что обе команды забьют, выставлена котировка 1.57, на обратный исход — 2.38.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Крылья Советов»
В прошлом сезоне «Локо» и «Крылья» дважды сыграли по 1:1, но в этот раз двумя мячами дело явно не обойдется. Обе команды не пробили «верх» только в своих последних матчах в Кубке страны — москвичи с минимальным счетом одолели «Рубин» (1:0), а самарцы уступили «Зениту» (0:1). Соперники будто приберегли голы для предстоящей очной битвы.
У железнодорожников в пяти играх восемь пропущенных мячей, у самарцев — девять. При этом оба коллектива блестяще играют в нападении — оформили 10 и 12 мячей соответственно.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0