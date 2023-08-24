25 августа в третьем туре чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сыграет с новым клубом Арсена Захаряна — «Реал Сосьедад». Встреча состоится на 32-тысячной арене «Гран-Канария» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet предполагают, что три очка в этой встрече наберут гости. На победу «Реал Сосьедад» можно поставить с коэффициентом 2.06, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.23 (31%), успех «Лас-Пальмас» — за 4.18 (21%).

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«Лас-Пальмас» на старте сезона по разу сыграл вничью и проиграл. На то, что в этот раз новичок ла лиги возьмет очки (1Х), котировка — 1.81.

Эксперты считают, что командам будет тяжело оформить хотя бы два мяча. ТБ 1.5 идет за 1.54, ТМ 1.5 — за 2.60.

Обмен голами также едва ли представляется реальным, хотя в обоих матчах новой кампании «Сосьедад» забивал и пропускал. Вариант «обе забьют» предложен за 2.26, «обе забьют — нет» — за 1.64.

На гол Арсена Захаряна в дебютном матче в Испании можно поставить за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» на старте сезона встретился с середняками — «Жироной» и «Сельтой» — и мог рассчитывать на шесть очков, но набрал всего два. Причем оба раза баскам обидно не повезло: они открывали счет, но в первом случае пропустили на 72-й минуте, а во втором — вообще на 94-й.

Впрочем, новичок лиги «Лас-Пальмас» выступил еще скромнее: поделил очки с «Мальоркой» (1:1) и проиграл «Валенсии» (0:1). В этих встречах команда Франциско Пименты была скучна в атаке и всего три раза пробила в створ, серьезно уступив соперникам в остроте.

У «Сосьедад» более мощный и сбалансированный состав, интересная комбинационная игра. С Захаряном она станет еще ярче. Гости должны победить.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.06.

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