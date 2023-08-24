«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: баски победят в дебютном матче Захаряна в Испании
25 августа в третьем туре чемпионата Испании «Лас-Пальмас» сыграет с новым клубом Арсена Захаряна — «Реал Сосьедад». Встреча состоится на 32-тысячной арене «Гран-Канария» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet предполагают, что три очка в этой встрече наберут гости. На победу «Реал Сосьедад» можно поставить с коэффициентом 2.06, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.23 (31%), успех «Лас-Пальмас» — за 4.18 (21%).
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«Лас-Пальмас» на старте сезона по разу сыграл вничью и проиграл. На то, что в этот раз новичок ла лиги возьмет очки (1Х), котировка — 1.81.
Эксперты считают, что командам будет тяжело оформить хотя бы два мяча. ТБ 1.5 идет за 1.54, ТМ 1.5 — за 2.60.
Обмен голами также едва ли представляется реальным, хотя в обоих матчах новой кампании «Сосьедад» забивал и пропускал. Вариант «обе забьют» предложен за 2.26, «обе забьют — нет» — за 1.64.
На гол Арсена Захаряна в дебютном матче в Испании можно поставить за 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» на старте сезона встретился с середняками — «Жироной» и «Сельтой» — и мог рассчитывать на шесть очков, но набрал всего два. Причем оба раза баскам обидно не повезло: они открывали счет, но в первом случае пропустили на 72-й минуте, а во втором — вообще на 94-й.
Впрочем, новичок лиги «Лас-Пальмас» выступил еще скромнее: поделил очки с «Мальоркой» (1:1) и проиграл «Валенсии» (0:1). В этих встречах команда Франциско Пименты была скучна в атаке и всего три раза пробила в створ, серьезно уступив соперникам в остроте.
У «Сосьедад» более мощный и сбалансированный состав, интересная комбинационная игра. С Захаряном она станет еще ярче. Гости должны победить.
Рекомендуемая ставка: П2 за 2.06.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0