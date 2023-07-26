Прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — ЦСКА 26 июля 2023 года

26 июля «Оренбург» и ЦСКА встретятся в первом туре группового этапа Кубка России. Сине-белые примут действующего победителя турнира на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 16.15 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 16.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение красно-синим: взять успех гостей можно с коэффициентом 2.01, вероятность такого итога — примерно 46%. Ничья доступна за 3.93 (25%), выигрыш сине-белых — за 3.43 (29%).

Единственная победа «Оренбурга» над армейцами состоялась в апреле 2019 года (3:2 на «ВЭБ Арене»). Верите, что хозяева добудут первую викторию на «Газовике»? Ставка в 1000 рублей на коллектив Иржи Ярошика в случае удачного исхода принесет 3430 рублей.

Триумф «Оренбурга» с форой (0) идет за 2.57. Если верите в ЦСКА, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.51.

Команды забили друг другу в обеих встречах минувшего сезона премьер-лиги. Обмен результативными выстрелами оценен в 1.59, обратный рынок — в 2.34.

В пяти подряд очных поединках соперники неизменно пробивали «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.26.

За восемь матчей в рамках РПЛ красно-синие лишь дважды огорчили «Оренбург» меньше двух раз за 90 минут. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 меткого выстрела дали за 1.82.

Три из четырех наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на победу армейцев:

1:1 — за 7.00 ;

2:1 в пользу ЦСКА — за 7.50 ;

1:0 и 2:0 — за 9.50 и 9.75 соответственно.

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